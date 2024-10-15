Под покровом Мальдини. Футбольная династия переписала историю сборной Италии

Рядовой матч 4-го тура Лиги наций 2024/25 стал эпохальным для "Скуадры Адзурры". История была написана на 73-й минуте противостояния с Израилем на стадионе "Фриули" в Удине, когда Даниэль Мальдини появился на поле вместо Джакомо Распадори.

Младший сын Паоло Мальдини и внук Чезаре Мальдини стал третьим представителем семьи под знаменами сборной Италии. Основатель футбольной династии сыграл за национальную команду 14 матчей в начале 60-х, а еще 20 поединков провел во главе "Скуадры Адзурры" в роли тренера в конце 90-х. Средний же представитель клана в 1988-2002 гг. сыграл 126 матчей за итальянскую сборную, в которых оформил 7 мячей.

Теперь самый молодой пишет собственную историю в национальной команде. Как и отец с дедушкой Даниэль Мальдини проделывал путь в сборную Италии упорным трудом. В январе в поисках игровой практики он не побоялся поехать в "Монцу" и стал основным атакующим хавбеком "бьянкоросси". Наследник рода оформил 5 голов и 1 ассист в 18-ми матчах Серии A.

Пока карьера Даниэля Мальдини отличается от биографий отца и деда. Те крепко ассоциируются с "Миланом". Чезаре Мальдини провел там львиную долю карьеры, а Паоло Мальдини – вообще всю. Впрочем, в ряды "россонери" очередной представитель футбольной династии еще успеет вернуться. Автодорогами от Монцы до Милана всего 24 км...

А вот старт клановой истории дали на границе с бывшей Югославией. В провинциальном Триесте в семье морского офицера в 1932 году родился Чезаре Мальдини. Он провел два сезона на взрослом уровне в местной "Триестине" и поехал покорять древний Медиолан. Так Милан назвали римляне после завоевания города в III веке до н. э. И Мальдини-старший с этой задачей справился.

В рядах "россонери" он провел 12 сезонов и завоевал целую коллекцию трофеев. В частности, либеро выиграл 4 Скудетто и завоевал с миланцами Кубок чемпионов 1962/63. Последний год в карьере провел за "Торино", чтобы едва ли не сразу вернуться в качестве тренера. Сначала – ассистента, а с 1972-го и главного. Чезаре Мальдини в роли алленаторе выиграл Кубок Италии и Кубок кубков в сезоне 1972/73. В 1980 году променял клубный футбол на соревнования сборных. Сначала был помощником чемпиона мира-1982 Энцо Беарзота, а с 1986-го посвятил 10 следующих лет молодежи.

На уровне 21-летних Мальдини-старший сделал итальянцев чемпионами Европы трижды подряд (1992, 1994, 1996). На этом уровне впервые засияли Тольдо и Буффон, Каннаваро и Неста, Карбоне и Тотти, Индзаги и Виери, а также многие другие. Разве может удивлять, что после отставки Арриго Сакки с поста наставника "Скуадры Адзурры" в 1996-м его заменил именно Чезаре Мальдини?..

Его период во главе сборной Италии напомнил игровое время в национальной команде. Мальдини-старший съездил на ЧМ-1962 в роли основного защитника, но там итальянцы были статистами. На Мундиале-1998 вышла та же история недосказанности – "Скуадра Адзурра" вылетела в четвертьфинале после драматического поражения в серии пенальти от Франции. Зато ничего доказывать не нужно было в Милане, где зачинатель династии еще поработал на разных административных должностях перед уходом на пенсию.

Семья Мальдини стала уникальной еще тогда. Они стали не просто отцом и сыном в составе сборной Италии. Они находились там одновременно в ролях тренера и капитана. Такое явление – действительно исключительное, особенно на уровне одного из традиционных грандов планетарного масштаба. Паоло Мальдини самой судьбой было предназначено стать символом "Милана".

Он родился в городе, когда отец завершил игровую карьеру и делал первые шаги в роли тренера. Правда, протекцию сыну Мальдини-старший не составил. Он действительно привел 10-летнего парня в академию "россонери", но никакой характеристики навыкам Паоло Мальдини не предоставил, сказал что-то в духе "разбирайтесь сами" и ушел. Этого было достаточно, чтобы в дальнейшем не носить ярлык "папиного сыночка".

За первую команду "Милана" Мальдини-средний дебютировал в 16 лет, сыграв 1 поединок в Серии A сезона 1984/85. Что ж, в последующих 24-х (!) кампаниях он уже был основным исполнителем, независимо от того, кто тренировал "россонери" – Нильс Лидхольм, Фабио Капелло, Арриго Сакки, Оскар Табарес, Альберто Дзаккерони, Фатих Терим или Карло Анчелотти. 7 Скудетто, Кубок и 5 Суперкубков Италии, 5 Кубков чемпионов, 5 Суперкубков УЕФА, 2 Межконтинентальных кубка и трофей Клубного чемпионата мира – этого количества титулов хватило бы для вполне успешного клуба, а их все завоевал один Паоло Мальдини.

В этом списке не хватает только одного – титула чемпиона мира с Италией. В национальной команде он первым побил, казалось, вечный рекорд Дино Дзоффа по количеству матчей (112). А в эпоху огромного количества поединков национальных команд Мальдини-среднего смогли опередить лишь Буффон и Каннаваро. Самым близким к триумфу он был на Мундиале-1994 в США. Итальянская сборная дошла до финала, но в серии пенальти уступила Бразилии. Проиграла не из-за промаха Роберто Баджо, который раскрутили до драмы десятилетия из-за звездного статуса "десятки", а потому, что ранее промахнулись двое других – Барези и Массаро, а "селесао" были точными в трех из четырех одиннадцатиметровых.

"Это смешно, но как только я завершил международную карьеру, Италия выиграла Кубок мира", – как-то сказал Паоло Мальдини. "Скуадра Адзурра" действительно триумфовала на первом же планетарном первенстве без легенды – ЧМ-2006. Даниелю Мальдини уже не суждено будет стать One Club Man, которым был его отец. Неизвестно, захочет ли он в течение трех десятилетий тренировать клубы и сборные, как дедушка. Но зато он может стать первым Мальдини, который поднимет над головой Кубок мира. Больше этой семье нечего доказывать...