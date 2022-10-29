Под Одессой сегодня и завтра будут раздаваться взрывы: что известно

В субботу и воскресенье, 29-30 октября, в Одесском и Болградском районах Одесской области будут слышны взрывы. Жителям рассказали, что же будет происходить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

Братчук в очередной раз подчеркнул необходимость правил минной безопасности.

"Сегодня и завтра в Одесском и Болградском районах Одесской области произойдут контролируемые изъятия и уничтожение нескольких боеприпасов времен Второй Мировой войны", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Одессе в ночь на 24 октября был слышен взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.

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