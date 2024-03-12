Под носом у Кремля. Как атаки дронов и прорыв границы переносят войну на территорию РФ

При подготовке материала использовались: данные Telegram-каналов "Русского добровольческого корпуса", легиона "Свобода России", "Сибирского батальона", российских губернаторов, минобороны РФ и пабликов, публикация Defense Express, комментарии представителя ГУР Андрея Юсова, экспертов Александра Мусиенко и Владислава Селезнева.

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Под ударом 10 регионов. Что известно о массированной атаке дронов

В ночь на 12 марта не менее девяти российских регионов подверглись массированной атаке дронов. В частности, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об ударе по объекту топливно-энергетического комплекса в Орле. Российские СМИ писали о поражении нефтебазы и масштабном пожаре. Огонь тушили более 60 человек и пожарный поезд, возгорание ликвидировали еще в первой половине дня.

В Нижегородской области беспилотники атаковали промзону в городе Кстово, в результате загорелась установка по перегонке нефти. Telegram-каналы писали о пожаре на НПЗ "Лукойла". Сообщается, что работа технологической установки "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" приостановлена.

Атакованный завод находится в 800 км от Украины. Считается одним из самых мощных в России. На его мощностях перерабатывается 15 млн тонн нефти в год, что составляет около 5% общего объема в РФ. Не исключено, что НПЗ надолго прекратил работу, поскольку, например, в январе вышла из строя установка каталитического крекинга, для ремонта которой нужны западные комплектующие, а возможности заказать нет.

В Московской области прогремели взрывы в Раменском городском округе. Сообщалось, что силы ПВО якобы сбили беспилотник, летевший на Москву. Похожие инциденты произошли в Тульской, Воронежской и Ленинградской областях. Там, по заявлению властей, обошлось без попаданий. Примечательно, что загорелась Южная ТЭЦ в Санкт-Петербурге, но пока неизвестно, связано ли это с ночной атакой.

Также неизвестные дроны атаковали приграничные с Украиной регионы. В Белгородской области в результате взрывов повреждена линия электропередачи, обесточены семь сел. В Курской области, по словам губернатора Романа Старовойта, якобы сбили шесть БПЛА над пятью районами. Также сообщалось об уничтожении дрона самолетного типа над Брасовским районом Брянской области.

В утренней сводке минобороны России говорилось об попытке удара 25 беспилотниками, все их якобы сбили "дежурными средствами ПВО". При этом в списке атакованных областей отсутствуют Воронежская, а также Нижегородская, где пострадал НПЗ "Лукойла".

Утром десятым регионом стала Ростовская область. Как заявил губернатор Василий Голубев, дроны двигались на Таганрог, однако воздушные цели якобы удалось сбить за пределами города еще на подходе. Украинские паблики пишут о том, что "что-то упало и взорвалось" в районе завода "Пеноплекс". По официальной информации, на нем производят теплоизоляционные материалы.

Отметим, на днях здесь был атакован местный авиационный завод. Целью мог быть самолет дальней разведки А-50, ранее поврежденный на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси. Известно о попадании в один из ангаров, подтвержденной информации о возможном ударе по самому самолету нет.

Украина наращивает частоту. О чем говорит системность ударов БПЛА

По состоянию на 17:00 украинская сторона официально не подтвердила причастность к массированному налету. Однако источники РБК-Украина говорят, что за атакой на НПЗ "Лукойла" стоит Главное управление разведки. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко видит в этом однозначный тренд.

"Растет количество применяемых беспилотников, Украина расширяет возможности. Это уже очевидно. Чтобы было понятно, мы только сейчас выходим на нужную частоту и эффективность ударов. Мы уже сейчас наращиваем свои возможности таким образом, чтобы, скажем быть, как минимум не отставать от россиян, а как максимум - превзойти их", - рассказал он РБК-Украина.

Фото: НПЗ "Лукойла" в Кстово находится в 800 км от Украины (google.com/maps)

Он также обращает внимание на системность ударов по объектам военно-промышленного комплекса РФ и нефтегазовой отрасли. По его мнению, таким образом решается комплексная задача.

"Первое - уменьшить способности России по производству оружия, второе - по получению средств в бюджет, за счет которых финансируется война против Украины. НПЗ "Лукойла" работают на внешний и внутренний рынок, это прибыль с продажи нефти и нефтепродуктов за границу. Абсолютно закономерно: для того, чтобы уменьшать возможности РФ, нужно бить по промышленным объектам. Обратите внимание, часто удары, если мы говорим об НПЗ, наносятся по оборудованию и терминалам, отвечающим за переработку нефти. То есть не только по хранилищам, а по самым дорогим объектам", - объяснил эксперт.

По данным Reuters, в результате сегодняшней атаки по НПЗ в Кстово (Нижегородская область) из-за поражения установки атмосферной перегонки нефти АВТ-6 частично остановилось производство. Компания "Лукойл" от комментариев отказалась, но по словам источников агентства, речь идет об остановке половины мощностей.

Системная "бавовна" на таких объектах вовсе не означает, что Россия начнет массово перебрасывать средства ПВО с фронта для их защиты. Пока такого не наблюдается, объясняет Мусиенко.

"Россияне все так же удерживают большое количество средств ПВО на фронте. Тем хуже для них, потому что тогда у нас появляются возможности. Нас в принципе устраивает любой сценарий. Если они будут перебрасывать их с фронта, это будет означать, что мы сможем эффективно поражать вражеские цели. Если нет, соответственно, наши силы будут бить по объектам на территории РФ. Но в целом вопрос не в том, что России не хватает ПВО. А в том, что Украине удается настолько удачно планировать маршруты и реализовывать удары", - добавил он.

Новый прорыв. Что происходит в Белгородской, Брянской и Курской областях

Громкое утро 12 марта не закончилось атакой беспилотников для Брянской, Белгородской и Курской областей. Отряды российских партизан прорвали границу в нескольких местах и навязали бои.

Как сообщили в легионе "Свобода России", они перешли границу в том числе на танках. Также в Telegram-канале появилось видео уничтожения БТР в поселке Теткино Курской области. По словам добровольцев, бронемашина подожгла жилой дом зажигательными партнерами, а партизаны "не смогли оставить это просто так".

Прорыв поддержали бойцы "Русского добровольческого корпуса". По их словам, РДК снова на острие атаки, а путинская армия бросает оружие даже не начав бой.

"В минувшем месяце кремлевский режим окончательно расправился с последней надеждой мирной оппозиции. Назначены очередные "выборы". Бойцы РДК никогда не испытывали иллюзий и знали, что власть в России понимает исключительно язык силы. Именно поэтому мы снова входим на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

О "возвращении на русскую землю" заявил и "Сибирский батальон". Как говорится в сообщении на его Telegram-канале, на территории РФ идут ожесточенные бои, а бойцы начали выполнять обещание устранить режим Владимира Путина с оружием в руках. Кроме того, они призвали россиян игнорировать "выборы". На видео группа продвигается вдоль лесного массива.

"Бюллетени и избирательные участки в данном случае - фикция. Реально изменить жизнь к лучшему можно лишь с оружием в руках. Каждый, кто не приемлет нищую жизнь в тирании, должен сделать правильный выбор", - добавили добровольцы.

Источники РБК-Украина подтвердили, что бойцы продвигаются в направлении Грайворона Белгородской области. В распоряжении издания есть перехваты, на которых россияне в панике говорят о прорыве границе и жалуются на бои.

Российские паблики пишут о прорыве нескольких групп в Белгородскую область на пикапах при поддержке минометного и артиллерийского огня. Якобы около 50 человек прорывались со стороны Одноробовки Харьковской области, а на подходе к границе были замечены несколько танков. Пропагандисты РФ утверждают, что село Лозовая Рудка под контролем добровольцев. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Грайворонского округа, а в сети появилось видео со звуками стрельбы в самом Белгороде.

Фото: украинский проект DeepState уже поместил село Лозовая Рудка в "серую зону" (deepstatemap.live)

Позже стало известно, что в результате удара беспилотника в здании администрации Белгорода выбиты стекла и двери.

Жители Курской области сообщили о стрелковом бое в районе Теткино. Первые перестрелки здесь начались примерно в 08:00. Российские паблики пишут о не менее двух раненых. Тем временем неспокойно и в Брянске. По словам губернатора Александра Богомаза, на территории города проводятся "профилактические мероприятия по предупреждению террористических действий". Подробностей он не привел, но паблики пишут о перекрытии улиц.

Как заявили в минобороны РФ, прорыв начался около 02:00 (по киевскому времени) одновременно с трех направлений в Белгородской области. Российские войска ударили ракетами, авиацией и артиллерией и якобы не допустили прорыва. Согласно их версии, уничтожено несколько десятков человек, пять танков и бронетранспортер. Также якобы были отбиты четыре атаки в Курской области.

По данным анонимного Telegram-канала "Кремлевская табакерка", отбили атаку только в Брянской области, в то время как бои в приграничных селах Белгородской и Курской до сих пор продолжаются. Сведения о потерях не разглашаются, но "проблемы серьезные". По неподтвержденной информации, частично потеряны два засекреченных штаба, есть погибшие среди офицеров. ФСБ и Росгвардия настаивают на более активном применении армии, иначе "бои могут затянуться до конца недели".

Тем временем легион "Свобода России" объявил, что Теткино под контролем освободительных сил, а путинская армия оставляет позиции и бросает технику. По другой информации, бои за населенный пункт все еще идут.

Фото: поселок Теткино в Курской области тоже перешел в "серую зону" (deepstatemap.live)

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина заявил, что легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон действуют автономно на российской территории: "как самостоятельные структуры и организации, выполняя свои общественно-политические задачи". По его словам, речь идет о совместной операции.

"В конце концов они граждане РФ и имеют на это полное право", - добавил он.

В эфире "Радио Свобода" он предположил, что российские добровольцы действуют с трофейным оружием. Он подчеркнул, что им не впервые удается прорвать границу РФ. Отметим, до этого в марте и апреле 2023 года были прорывы в Брянскую область, наиболее крупный - в мае в Грайворонский район Белгородской области. С тех пор добровольческие отряды периодически продолжали совершать рейды.

Фото: населенные пункты РФ в "серой зоне" (deepstatemap.live)

Отметим, по состоянию на вечер на картах DeepState в "серой зоне" также отмечены населенные пункты Глотово в направлении Грайворона, Нехотеевка и участок в сторону Новой Таволжанки (Белгородская область).

Информационная акция или война на территории России? Что говорят эксперты

Сегодняшний прорыв выглядит более масштабным, чем рейды второй половины 2023 года. Вероятно, потому, что он преследует не только пропагандистскую цель накануне "выборов" Путина. Выводы о полноценной боевой операции делать рано, хотя на ситуацию нужно смотреть в динамике и наблюдать, как она будет развиваться.

Александр Мусиенко называет следующую цель: продемонстрировать, что вооруженная оппозиция есть, она готова к сопротивлению и будет разрастаться.

"Список участников уже расширился, поскольку к РДК и легиону "Свобода России" добавился "Сибирский батальон". Второй момент - у меня есть информация, что присоединятся другие организации и скоро об этом будут новости. В частности, движения, которые находятся непосредственно в России. Они ждут команду, будет обнародован манифест с четкими политическими требованиям к режиму Путина. Они выйдут с ним, это будет публиковаться, и мы будем наблюдать за процессом формирования мощной вооруженной оппозиции в РФ. Такого мы еще не видели. Я надеюсь, информация об этом появится совсем скоро", - рассказал он в беседе с РБК-Украина.

Фото: новая акция российских добровольцев может свидетельствовать о формировании вооруженной антипутинской оппозиции (Getty Images)

Для Украины такой рейд может преследовать и конкретные военные цели.

"Для нас это важно, ведь чем больше российских войск уничтожается на территории России, тем меньше их будут применять против Украины. Что касается возможного снижения динамики обстрелов наших приграничных районов, думаю, один из сценариев - уничтожение систем С-300 в Белгороде и не только. Это позволило бы в первую очередь сократить число ударов по Харькову и области. Но лишь на время. Чтобы это было постоянно, нужно, чтобы РДК и другие повстанцы находились там тоже постоянно", - отметил Мусиенко.

У военного эксперта, бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева ожиданий куда меньше. По его мнению, рейд коренным образом не изменит ситуацию в приграничных областях, а акция добровольцев, скорее всего, является информационно силовой. И об этом говорит число задействованных бойцов в несколько десятков.

"Ключевая миссия - продемонстрировать российскому населению, что вооруженное сопротивление путинскому режиму вполне возможно. И оно реально и эффективно. Особенно на фоне того, что российские пропагандисты во время подготовки к выборам президента Путина рассказывали, что "Россия - безопасная страна" и что у них "все безопасно, сыто и богато", - считает он.

Информационная составляющая - показать россиянам, что телевизор врет, поскольку вряд ли на ТВ будут освещать потери в ходе рейда добровольцев. Пропаганда говорит одно, а люди из окон своих домов видят другое, поэтому такого уровня операции будут продолжаться, добавил Селезнев. Отметим, прямо сейчас РФ разворачивает жесткую цензуру, чтобы население не узнало всей правды о сегодняшних событиях. Как стало известно, в Курской области запретили публиковать данные о работе армии и местах обстрелов.

В происходящем Мусиенко видит признаки того, что война действительно может перейти на территорию России.

"Путинский режим репрессирует оппозиционные движения, пытается их уничтожить. А добровольцы выполняют важную задачу, чтобы объединить всех, кто протестует против Путина и готов делать это с оружием в руках. Насколько мне известно, определенные успехи здесь есть, что может означать постепенный переход войны на территорию РФ. Возможно, не так быстро, как нам хотелось бы, но тенденции заложены", - добавил он.

Упал еще один Ил-76. Возможно, сбит Су-27: что известно

12 марта также стал очередным черным днем для российской авиации. Сначала в сети появились кадры якобы уничтожения тяжелого бомбардировщика Су-27 над Белгородской областью. Местные паблики сообщили, что жители слышали мощный взрыв в Валуйках, после которого начался пожар в лесу. Официальных комментариев с российской стороны не было.

Украинская разведка пока не подтверждает данные о падении самолета.

"Там (в Белгородской области, - ред.) идут очень активные боевые действия. Уже много событий происходит. Такая информация есть. Она сейчас дополнительно проверяется", - заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

Позже под российским городом Иваново упал военно-транспортный Ил-76. Судя по опубликованным видео, на нем загорелся один из двигателей, который потом вообще отвалился от самолета.

Катастрофа похожа на инцидент с Ил-76 в Рязани летом 2022 года. Как пишет Defense Express, она была довольно показательна и прогнозировалось повторение в будущем. Поскольку потеря одного из четырех двигателей не является катастрофической для Ил-76, который способен взлетать даже на трех двигателях. Если исключить человеческий фактор, по мнению аналитиков, самолет мог упасть из-за нештатного срабатывания системы пожаротушения. Несмотря на то, что пламя потушили, конструкция не выдержала, двигатель отвалился в полете, что могло привести к нарушениям в системе управления.

Минобороны РФ сообщает о 15 погибших, российские СМИ пишут, что на месте крушения якобы нашли 16 тел. На борту были летчики из Оренбургской и Тверской областей, самолет осуществлял учебный полет. Официальная причина крушения - техническая неисправность. Паблики со ссылкой на источники отмечают, что Ил-76 также мог упасть из-за птицы, которая попала в двигатель, или разрыва роторной части, вызванного "усталостью металла".

В любом случае крайние инциденты обнажают проблемы российской авиации.

"Они и раньше были. Дело в том, что самолеты используются чрезвычайно интенсивно, понятно, что растет нагрузка на них, на пилотов, растет количество ошибок. Плюс с техническим обслуживанием возникают проблемы, так как борты много летают. Думаю, если подтвердится падение Су-24, то его, скорее всего, могли сбить. А по Ил-76 я бы не исключал и человеческий фактор, то есть ошибку пилота", - подытожил эксперт Александр Мусиенко.