Под натиском оккупанта. Удержат ли ВСУ Угледар и Покровск и какие цели у РФ до холодов

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Угледар почти окружен: чем грозит возможная потеря

Угледар – на юго-запад от оккупированного Донецка – долгое время оставался неприступной крепостью для оккупантов. Укрепрайон был удобной позицией для наблюдения за перемещением российских войск, корректировки огня и мог послужить плацдармом для украинского наступления в сторону Мариуполя.

Большими силами россияне пытались атаковать Угледар в начале 2023 года. Но две бригады морской пехоты понесли большие потери и были отброшены от окрестностей. С тех пор масштабные попытки штурма не предпринимались до августа 2024 года.

Под конец лета противник добился успехов на флангах. Подошел вплотную с востока, захватив село Водяное и несколько высот; с запада - взял под контроль Пречистовку. Согласно картам DeepState, город зажат в клещи, а расстояние между флангами составляет около двух километров.

Через этот узкий промежуток проходит последняя дорога, соединяющая гарнизон с "большой землей". В российских СМИ уже говорят, что защитники Угледара в полной блокаде. Центр противодействия дезинформации при СНБО опровергает.

Угледар почти в полном окружении, не исключено, что украинский гарнизон будет вынужден покинуть город (фото deepstatemap.live)

Тем не менее давление увеличивается. По данным DeepState, противник зашел в восточную часть и пытается закрепиться в многоэтажках. Давит и с правого фланга, но до города пока не добрался. На захват брошены регулярные силы и специальные подразделения. Одновременно с пехотными штурмами Угледар разбивають постоянными обстрелами.

Примерно пятая часть находится в "серой зоне". И многие считают потерю Угледара вопросом максимум нескольких недель. По оценкам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, вероятность того, что ВСУ придется его оставить – высокая.

"Ситуация там настолько сложная, что перспектива удержания в обороне с каждым днем становится все более призрачной", – рассказал он РБК-Украина.

С точки зрения линий обороны возможная потеря Угледара не является критической. Потому что основная зона укреплений проходит севернее, в районе Новоукраинки и Богоявленки, говорит эксперт.

"Но город играл другую важную роль. Он позволял держать под огневым контролем железную дорогу через Волноваху из Донецкой в Запорожскую область. И если не будет этого контроля, вскоре россияне смогут запустить поезда. Фактически начнется логистическое обеспечение групп войск "Днепр" и "Восток". И это основная проблема потери Угледара – вражеская логистика будет значительно расширена", – подчеркнул Коваленко.

Наличие единственной дороги на территорию, подконтрольной Украине, еще больше ухудшает положение. Противник ее не перерезал, но оказывает огневое влияние. Теперь это рискованный маршрут как для обеспечения гарнизона, так и на случай его вывода.

На прошлой неделе появились слухи о том, что 72-я отдельная механизированная бригада им. Черных Запорожцев якобы начала тактический отход. Но бойцы выложили видео, на котором заявили, что несмотря на постоянные штурмы, остаются на местах и сохраняют контроль над Угледаром.

На Покровск через Селидово: в чем план противника

Селидово называют воротами в Покровск - в крупный военный и логистический хаб возле границы с Днепропетровской областью. Ситуация там становится все более угрожающей. Российские оккупанты ежедневно продвигаются на несколько сотен метров в день, с флангов подходя к Селидово.

За последний месяц противник оккупировал Новогродовку с севера и Украинск в нескольких километрах южнее. Не исключено, что они могут стать плацдармом для штурма непосредственно Селидово или для того, чтобы продолжить окружение города.

Аналитики Института изучения войны (ISW) в крайнем отчете фиксируют продвижение вблизи железнодорожной линии к югу от Селидово и в окрестных селах. В сам город оккупанты пытаются зайти со стороны оккупированной Михайловки.

Россияне с флангов подступают к Селидово, чтобы потом с юга идти на Покровск (фото deepstatemap.live)

Пока все эти попытки остаются безуспешными, украинские силы уничтожают вражескую живую силу и технику еще за пределами городской черты, заявил спикер 15-й бригады Нацгвардии "Кара-Даг" Виталий Миловидов. По его словам, враг использует тактику ночных атак, действует небольшими группами пехоты и обстреливает город из всех видов вооружений. Бронетехника не применяется после того, как "Кара-Даг" отразил несколько подобных попыток.

"Дальнейшая тактика врага известна, он просто будет применять огневой шквал, применит тяжелую артиллерию, систему залпового огня и КАБ и будет пытаться проводить штурмовые действия на пепелищах", – отметил он и добавил, что Селидово полностью под контролем Сил обороны и врага там нет.

Несмотря на такие же попытки окружить город, ситуация там отличается от Угледара, отмечает Александр Коваленко.

"Я не стал бы полностью сравнивать, хотя бы потому, что к западу от Селидово есть сразу три логистические артерии, которые позволяют как обеспечивать гарнизон, так и в случае критической ситуации вывести его", – объяснил он.

Главная цель противника в том, чтобы получить возможность наступать на Покровск с южного направления. Конечно, при условии, что удастся захватить Селидово.

"Дело в том, что у него в наступлении на Покровск есть два сценария, как можно зайти в город - с востока или с юга. Но если мы говорим о южном направлении, то Селидово - огромная проблема для российских оккупационных войск. Думаю, они будут стремиться к его оккупации. Если нет, наступательная кампания на Покровск для них будет очень рискованной", – сказал собеседник.

Что будет с Селидово в ближайшее время, прогнозировать сложно. Поскольку бои в самом городе могут затянуться на месяцы, россияне и дальше будут пытаться его окружить.

"Все зависит от того, насколько они еще способны совершать такие наступательные действия. И насколько мы сможем давать отпор. Пока, к сожалению, тактическая инициатива на их стороне. Вполне возможно, что они могут подойти вплотную к Селидово или захватить еще какие-то населенные пункты", – отметил эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Враг пробивается к реке Оскол: какие могут быть цели

Украинский плацдарм на восточном берегу реки Оскол, созданный в ходе контрнаступления в Харьковской области в 2022 году, довольно долго был одним из самых стабильных участков. Который растянулся от Купянска до Святогорска на около 100 км и имеет 20-30 метров в ширину.

Два года россияне пытались прорваться и выйти к реке. Но, похоже, летом 2024-го нащупали слабое место. В середине июня атаковали село Песчаное западнее ранее оккупированных Крахмального и Табаевки. С тех пор пытаются медленно двигаться к Осколу. Конкретно на данном отрезке до реки остается до трех километров.

Как заявил представитель 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Владимир Фокин, здесь ситуация тяжелая и местами неконтролируемая. Оккупанты изменили тактику и наступают большими силами не только пехотой.

Противник все ближе к реке Оскол и пытается разрезать группировку "Хортица" южнее Купянска (фото deepstatemap.live)

Чтобы преодолеть три километра, на прошлой неделе россияне пошли в бой с несколькими десятками единиц бронетехники. Но понесли тяжелые потери. Сообщалось, что в четверг 92-я механизированная бригада уничтожила три танка и пять БМП, а 77-я аэромобильная бригада выложила видео с горящей техникой, в том числе "черепахами" – танками, дополнительно усиленными броней.

Согласно подсчетам Forbes, в этой атаке враг потерял не менее пятой части всей техники, что затормозило продвижение к Осколу. Как пишет издание, скорее всего он стремится пополам разрезать оперативно-стратегическую группировку "Хортица". И если получится, то не только сможет нарушить логистику ВСУ, но и получить возможность наступать с юга вдоль реки на Купянск. Который является ключевым узлом в Харьковской области.

Угроза выхода на берег Оскола действительно есть, несмотря на то, что все попытки оборачиваются большими потерями. Потому что россияне никогда с потерями не считаются, говорит Александр Коваленко.

"В принципе с таким же успехом и мы можем отрезать им это продвижение. Сейчас они выдвинули передовые подразделения в сторону реки, но через Берестовое или Табаевку можно вырезать этот аппендикс. Я не понимаю, почему это не делается. Возможно, у нас не хватает ресурсов или у нас какой-то другой замысел", – отметил он в беседе с РБК-Украина.

По его словам, противник в районе Песчаного находится в неудобном положении. И то, что он остается там до сих пор, вероятно, обусловлено не менее неудобным положением ВСУ. Которые сейчас могут позволить себе исключительно оборону.

Операция в Курской области: что происходит и чего ждать дальше

Что касается Курской области, с уверенностью можно сказать, что план Владимира Путина выбить Силы обороны Украины до 1 октября провалился. "Первое число уже сегодня. Я очень сомневаюсь, что россияне еще успеют выполнить приказ", – иронизирует Гетьман.

Как пишет Bild, российское командование планировало большое наступление, но оно затянулось, в том числе на фоне того, что ФСБ не может наладить координацию с военными. Поэтому перспектива занять весь регион даже к середине месяца кажется иллюзорной.

Операция ВСУ в Курской области продолжается, ведутся маневренные боевые действия (фото deepstatemap.live)

На сегодня под контролем украинской армии остается большая часть Суджанского района (вместе с Суджей), центральная часть Кореневского района и несколько квадратных километров на западе Глушковского района.

При этом попытки выйти к поселку Глушково и реке Сейм не прекращаются. Больше двух недель ведутся бои в районе села Веселое, где недавно был осуществлен еще один прорыв. По данным OSINT-проектов, ВСУ уже могли обойти село и приблизиться к Глушково ближе, чем это видно на картах.

Несмотря на то, что в последние дни подтвержденных изменений на мониторинговых картах нет, говорить о стабилизации линии столкновения в Курской области не приходится.

"Она и не может стабилизироваться, потому что там нет такого фронта, как на нашем востоке, где мы ведем позиционные оборонные бои. В Курской области совсем по-другому", – объясняет Гетьман.

В частности, украинские войска постоянно передвигаются, небольшим количеством своих сил заставляют держать большое количество вражеских сил, которые Москва не может задействовать в Украине.

"Поэтому по большому счету всю Курскую область по крайней мере до реки Сейм можно считать "серой зоной". Так как сколько там наших, неизвестно. Там идут маневренные боевые действия, это очень условно можно сравнить с партизанской войной. Я думаю, что плюс-минус такая ситуация будет сохраняться и мы будем расширять зону нашего влияния", – добавил эксперт.

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На днях стало известно о возможной активизации россиян на еще одном участке. По словам Сил обороны юга Украины Владислава Волошина, противник стягивает личный состав и готовится к штурмам на Запорожском направлении.

"Возможно, пойдут вперед, но на отдельных локациях. В районе Работинского выступа, на Гуляйпольском или Времевском направлениях. Но не будет какого-то масштабного наступления, например, с целью захвата Запорожья", – считает Коваленко.

Сейчас противник идет вперед по всему фронту в Украине. Потому что понимает: как только изменятся погодные условия, наступать будет сложно.

Кроме того, исчерпывается ресурс на кампанию-2024. И речь не столько о людях, технике и оружии, сколько о подготовительном ресурсе в целом – от планов по взаимодействию войск, до логистики и так далее. "Это не значит, что оккупанты не смогут наступать дальше. Но вполне вероятно, что скоро последует оперативная пауза для подготовки наступательных операций на следующий год", – добавил Алексей Гетьман.

При подготовке текста использовались: сводки Генерального штаба ВСУ, карты и аналитика проекта DeepState, отчеты Института изучения войны (ISW), публикации Forbes и Bild, комментарии экспертов Александра Коваленко и Алексея Гетьмана.