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Под Москвой разбился "импортозамещенный" пассажирский самолет Superjet 100

Фото: Superjet 100 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Коломенском районе Московской области разбился пассажирский самолет Superjet 100. На борту на момент падения находились три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

По словам собеседника российского агентства, самолет больше часа находился в воздухе и должен был перелететь во Внуково.

"Он упал с приличной высоты. При ударе о землю взорвался и загорелся", - добавил он.

Позже выяснилось, что самолет упал в ходе тестового полета после планового ремонта. В частности, известно, что он принадлежал "Газпрому".

"Самолет был выпущен в 2014 году, в 2015 году передан в "Газпром", который был его единственным эксплуатантом. Самолет находился в лизинге", - рассказал собеседник "ТАСС".

Согласно предварительной версии, самолет упал из-за отказа двигателя.

Вероятно, весь экипаж самолета погиб. Пока информации о других жертвах нет.

Импортозамещение в России

Вследствие введения санкций, а также выхода ряда компаний с рынка России, враг пытается "исправить" все свои потери так называемым "импортозамещением". Большое количество "анонсированной" в России "отечественной" техники, или же, например, транспортных средств, содержат в себе значительную долю импортных компонентов. Из-за низкого качества и высокой стоимости продукция террористов не выдерживает конкуренции с иностранными аналогами. Это, в свою очередь, усиливает ощущение изоляции России от мирового рынка и ухудшает благосостояние населения.

В частности, "импортозамещение" используется российскими властями как пропагандистский инструмент для усиления антизападных настроений и демонстрации "самодостаточности" страны.

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