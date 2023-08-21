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Под Москвой масштабный пожар, горит склад с лакокрасочными материалами

Фото: под Москвой масштабный пожар, горит склад с лакокрасочными материалами (скриншот с видео)
Автор: Татьяна Степанова

В подмосковном Ногинске вспыхнул масштабный пожар на складе с лакокрасочными материалами в понедельник, 21 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как сообщается, огонь охватил площадь в три тысячи квадратных метров. Для ликвидации пожара привлекли около 130 спасателей и авиацию.

Относительно жертв информации пока нет.

Взрывы и пожары в России

Напомним, в последнее время на территории России участились взрывы и пожары.

Так, масштабный пожар вспыхнул в российском Подмосковье в воскресенье, 20 августа. Загорелся склад с товарами.

Также Минобороны РФ заявило об атаке на военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области.

Ночью 20 августа в российском Курске раздался взрыв в районе вокзала, оккупанты заявили об атаке дронов.

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