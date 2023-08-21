Под Москвой масштабный пожар, горит склад с лакокрасочными материалами

В подмосковном Ногинске вспыхнул масштабный пожар на складе с лакокрасочными материалами в понедельник, 21 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Как сообщается, огонь охватил площадь в три тысячи квадратных метров. Для ликвидации пожара привлекли около 130 спасателей и авиацию.
Относительно жертв информации пока нет.
Взрывы и пожары в России
Напомним, в последнее время на территории России участились взрывы и пожары.
Так, масштабный пожар вспыхнул в российском Подмосковье в воскресенье, 20 августа. Загорелся склад с товарами.
Также Минобороны РФ заявило об атаке на военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области.
Ночью 20 августа в российском Курске раздался взрыв в районе вокзала, оккупанты заявили об атаке дронов.
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