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Под горсоветом Днепра депутатка ударила активистку: что известно

Среда 23 октября 2024 21:16
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Под горсоветом Днепра депутатка ударила активистку: что известно Фото: Днепровский горсовет (dniprorada.gov.ua)
Автор: Нина Еланская

Вечером 23 октября, около 18:00, под горсоветом Днепра произошел конфликт между депутатом Евгенией Дитятковской и активисткой движения "Деньги на ВСУ" Анной Матвиенко. Кроме того, был выявлен факт препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 056.ua "Сайт города Днепра" иДнепропетровскую областную прокуратуру.

По словам активистки и жены военного Матвиенко, она подошла к автомобилю депутатки Дитятковской, чтобы выразить свое недовольство ее деятельностью и задать вопрос о возможной причастности к коррупционным схемам.

В результате это привело к словесному конфликту, который перерос в физическое столкновение, когда Дитятковская толкнула активистку, ударив ее в лицо.

Депутатка признала факт толкания, но утверждает, что активистка якобы нарушила ее личное пространство, из-за чего она эмоционально отреагировала.

В то же время Анна Матвиенко уже подала заявление в полицию в надежде на справедливое расследование и извинения со стороны депутата.

Однако очередная сессия горсовета Днепра отметилась не только этим конфликтом.

При процессуальном руководстве Центральной окружной прокуратуры города Днепра по заявлениям журналиста Национального союза журналистов Украины и активистки Матвиенко было открыто сразу два уголовных производства.

Одно было начато по заявлению активистки по ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины (побои и пытки).

Второе было открыто по ч. 1 ст. 171 УК Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Это произошло из-за того, что по данным следствия, журналиста не допустили в сессионный зал. Известно, что сотрудник контрольно-пропускного пункта горсовета закрыл его в соседнем помещении.

Напомним, что этим летом, а именно 20 июня, в сети появилось видео, на котором группа мужчин в центре Днепра напала на гулявшего с младенцем украинского военного.

Позже стало известно, что пострадал экс-военный подразделения Kraken Дмитрий Павлов.

Впоследствии появилась информация о наличии конфликта у депутата Николая Тищенко с Павловым. Подробности скандала и к чему причастен Тищенко - читайте в материале РБК-Украина.

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