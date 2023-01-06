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Под Минском разыскивают российских солдат. Они сбежали из части с оружием

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Минск, Пятница 06 января 2023 11:53
Под Минском разыскивают российских солдат. Они сбежали из части с оружием Фото: под Минском ищут вооруженных российских военных (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Вблизи белорусской столицы ищут вооруженных российских военных. Они скрылись из воинской части под Минском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белсат".

По данным СМИ, часть российских солдат, размещенных в Беларуси, сбежала из воинской части. Чтобы найти беглецов, на дорогах установили блокпосты, на которых избирательно проверяют авто.

"На выезде из города на дороге Заславля-Колодища блокпост, проверяют не всех, проверяют выборочно", - говорится в сообщении.

При этом под Минском был замечен автобус с военными в камуфляже. В то же время местным рынкам советуют "повысить бдительность".

Напомним, в Минобороны Беларуси сегодня сообщили, что получили новую партию российской техники в рамках "Союзного государства". По данным аналитиков, в Беларусь прибыло не менее 50 единиц техники.

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