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Под Николаевом "шахеды" попали в энергообъект: вводили аварийные отключения

Фото: под Николаевом "шахеды" попали в энергообъект, вводили аварийные отключения (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Российские дроны атаковали Николаевскую область 10 апреля. Под ударом оказался энергообъект в Николаевском районе, вводили аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима, Укрэнерго, ГСЧС Украины.

"В 03:00 в результате попадания враждебных БпЛА типа "Shahed 131/136" поврежден объект энергетической инфраструктуры в Николаевском районе", - рассказал Ким.

Аварийные отключения света

Как рассказали в Укрэнерго, ночью россияне снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры. Повреждено оборудование на одной из подстанций "Укрэнерго".

"Диспетчерский центр вынужден был применить аварийные отключения в Николаевской области", - говорится в сообщении.

Как отметил Ким, по состоянию на 8:00 все отключенные ранее потребители уже с электроэнергией.

"Энергетики работают и делают все возможное, чтобы так было и дальше", - констатировал он.

Обстрелы Николаевской области

Кроме того, как рассказал глава ОВА, ночью, 10 апреля, в 02:16 в г. Очаков Очаковской общины предварительно в результате сбития вражеского БпЛА типа "Shahed 131/136" возник пожар на рекреационном объекте, который был оперативно ликвидирован.

Также утром, 10 апреля, в 06:52, враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины.

Как отметили в ГСЧС Украины, пожар возник как на энергообъекте, так и на объекте рекреации.

 

Последствия обстрелов Николаевской области (t.me/dsns_telegram)

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