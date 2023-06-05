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Под Мелитополем жители остались без газа: россияне повредили газопровод, когда рыли окопы

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Мелитополь, Понедельник 05 июня 2023 16:46
Под Мелитополем жители остались без газа: россияне повредили газопровод, когда рыли окопы Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты повредили газопровод в Мелитопольском районе, когда рыли окопы. Поэтому жители одного из населенных пунктов остались без газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"По информации жителей поселка Новобогдановка Мелитопольского района рашисты так рьяно рыли окопы, что повредили газопровод. Гражданские дома остались без газа", - написал он.

Под Мелитополем жители остались без газа: россияне повредили газопровод, когда рыли окопы

Федоров отметил, что оккупационной "администрации" все равно на нужды гражданских граждан - они отмалчиваются на их просьбы.

Мэр добавил, что захватчики не спешат чинить газопровод - "паникуют и думают только о собственных шкурах".

Ситуация с газом в оккупированной части Запорожской области

Отметим, что с марта 2022 россиян оставили без газа жителей Бердянска. С июля газа не было у жителей Мелитопольского, Пологовского и Васильевского районов. Тогда население жило без газа от 3 до 7 месяцев.

Ситуация в Мелитополе

Россияне смогли захватить Мелитополь почти сразу же после начала полномасштабного вторжения.

На фоне разговоров о предстоящем контрнаступлении ВСУ оккупанты строят линию обороны возле Мелитополя. Они копают настолько большие и глубокие траншеи, что там можно скрыть и военную технику.

При этом в городе активно развивается партизанское движение. Несмотря на попытки оккупантов охотиться на активных граждан, в Мелитополе регулярно раздаются взрывы по всему городу.

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