Под Львовом автомобиль врезался в поезд: погиб водитель и его 8-летняя дочь
Во Львовской области в результате столкновения поезда с легковушкой погибли водитель и его 8-летняя дочь. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.
Известно, что ДТП произошло сегодня, 21 декабря, около 14.30, на железнодорожном переезде в селе Арламовская Воля Яворовского района.
Как предварительно установили правоохранители, на переезде произошло столкновение между пассажирским поездом, следовавшим по маршруту "Запорожье - Перемышль", и автомобилем Volkswagen Caddy, за рулем которого находился 37-летний местный житель.
"В результате ДТП водитель легковушки, а также его 8-летняя дочь, которая находилась в автомобиле, погибли от полученных травм", - рассказали в полиции.
Как сообщалось, в Первомайском районе Николаевской области легковой автомобиль упал в реку, в результате чего погибли все пассажиры.
Напомним, 10 декабря в Черниговской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, в результате чего пострадали все пассажиры маршрутки.
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