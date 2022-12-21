ua ru
Ср, 21 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Под Львовом автомобиль врезался в поезд: погиб водитель и его 8-летняя дочь

Новина українською →
Львов, Среда 21 декабря 2022 16:36
Под Львовом автомобиль врезался в поезд: погиб водитель и его 8-летняя дочь Фото: под Львовом автомобиль врезался в поезд (facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: Наталия Гурковская

Во Львовской области в результате столкновения поезда с легковушкой погибли водитель и его 8-летняя дочь. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

Известно, что ДТП произошло сегодня, 21 декабря, около 14.30, на железнодорожном переезде в селе Арламовская Воля Яворовского района.

Под Львовом автомобиль врезался в поезд: погиб водитель и его 8-летняя дочь

Как предварительно установили правоохранители, на переезде произошло столкновение между пассажирским поездом, следовавшим по маршруту "Запорожье - Перемышль", и автомобилем Volkswagen Caddy, за рулем которого находился 37-летний местный житель.

"В результате ДТП водитель легковушки, а также его 8-летняя дочь, которая находилась в автомобиле, погибли от полученных травм", - рассказали в полиции.

Как сообщалось, в Первомайском районе Николаевской области легковой автомобиль упал в реку, в результате чего погибли все пассажиры.

Напомним, 10 декабря в Черниговской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, в результате чего пострадали все пассажиры маршрутки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Львовская область Авария
NEWS
Белый дом подтверждает. США отправят Украине систему Patriot
Белый дом подтверждает. США отправят Украине систему Patriot
DAILY
Советник Минобороны Сергей Кузан: У россиян есть планы возобновить наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Советник Минобороны Сергей Кузан: У россиян есть планы возобновить наступление