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Под Киевом сдают дом за 100 тысяч гривен в сутки: как он выглядит

Украина, Киев, Воскресенье 08 сентября 2024 08:30
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Под Киевом сдают дом за 100 тысяч гривен в сутки: как он выглядит Фото: Аренда дома (pixabay)
Автор: Татьяна Веремеева

Недалеко от Киева, в селе Ходосовка, сдают в аренду дом за 99 тысяч гривен в сутки.

РБК-Украина узнало на портале OLX, что особенного в этом доме.

В 10 минутах от Киева в селе Ходосовка Обуховского района сдается в аренду британское поместье площадью 900 кв. м. Дом расположен на земельном участке в 1 гектар, с собственным бассейном и безлимитным паркингом.

В объявлении говорится, что имение идеально подходит для проведения свадеб, VIP-мероприятий, телешоу, фотосессий или вечеринок. Оно имеет просторную въездную зону, рояльную залу, семь спален, библиотеку с камином, игровую комнату и домашний кинотеатр, которые, по словам авторов объявления, создают все условия для незабываемых событий.

Дом оснащен современной техникой, включая стиральную, сушильную и посудомоечную машины, кондиционеры, автономное отопление и Wi-Fi. Стоимость аренды стартует от 2640 долларов. (99 тыс. грн) в сутки, а условия зависят от продолжительности и дня недели.

Под Киевом сдают дом за 100 тысяч гривен в сутки: как он выглядитПод Киевом сдают дом за 100 тысяч гривен в сутки: как он выглядитПод Киевом сдают дом за 100 тысяч гривен в сутки: как он выглядитПод Киевом сдают дом за 100 тысяч гривен в сутки: как он выглядитПод Киевом сдают дом за 100 тысяч гривен в сутки: как он выглядитПод Киевом сдают дом за 100 тысяч гривен в сутки: как он выглядитПод Киевом сдают дом за 100 тысяч гривен в сутки: как он выглядитПод Киевом сдают дом за 100 тысяч гривен в сутки: как он выглядитПод Киевом сдают дом за 100 тысяч гривен в сутки: как он выглядитПод Киевом сдают дом за 100 тысяч гривен в сутки: как он выглядитПод Киевом сдают дом за 100 тысяч гривен в сутки: как он выглядитПод Киевом сдают дом за 100 тысяч гривен в сутки: как он выглядитПод Киевом сдают дом за 100 тысяч гривен в сутки: как он выглядитПод Киевом сдают дом за 100 тысяч гривен в сутки: как он выглядитПод Киевом сдают дом за 100 тысяч гривен в сутки: как он выглядитПод Киевом сдают дом за 100 тысяч гривен в сутки: как он выглядитПод Киевом сдают дом за 100 тысяч гривен в сутки: как он выглядитПод Киевом сдают дом за 100 тысяч гривен в сутки: как он выглядитПод Киевом сдают дом за 100 тысяч гривен в сутки: как он выглядитПод Киевом сдают дом за 100 тысяч гривен в сутки: как он выглядитИмение в британском стиле под Киевом (Фото - OLX)

Напомним, РБК-Украина писало, что осенью 2024 года в Киеве наблюдается повышение цен на аренду квартир. Основными факторами является возросший спрос на жилье из-за возвращения студентов на обучение и приезд переселенцев.

Наибольший спрос наблюдается на однокомнатные и двухкомнатные квартиры возле университетов и станций метро, которые популярны благодаря удобному расположению и доступности. Также активно ищут жилье в спальных районах, таких как Троещина, Виноградарь и Дарница.

Также мы рассказывали, как заключить надежный договор об аренде жилья, чтобы и арендаторы, и арендодатели были уверены в своей безопасности.

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