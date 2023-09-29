Под Киевом двое мужчин больше года хранили российский ЗРК и ракеты к нему

"38 и 45-летние жители Бориспольского района незаконно раздобыли и хранили зенитно-ракетный комплекс и боеприпасы агрессоров. По предварительным данным, оружие было оставлено российскими войсками во время боевых действий на территории Черниговской области", - сообщают в полиции.

Полицейские обнаружили и изъяли ЗРК ТОР в Броварском районе. Правоохранителям удалось установить местонахождение боевых припасов к комплексу - их хранил второй правонарушитель в другом регионе Киевской области в арендованном гаражном боксе.

"Впоследствии в ходе обысков изъяты 2 секции с 8 зенитными ракетами, которые предназначены для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны", - сказано в сообщении.

Фото: Полицейские обнаружили и изъяли ЗРК ТОР в Броварском районе (facebook.com)

По решению суда боеприпасы переданы на нужды ВСУ. Стоимость ракет составляет около 30 миллионов гривен.

"По факту хранения, приобретения и передачи боевых припасов без предусмотренного законом разрешения фигурантам поставлено в известность о подозрении. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании мер пресечения", - добавили в полиции.

Характеристики ЗРК ТОР

Тактический зенитный ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и других воздушных целей. Ракеты имеют дальность стрельбы до 15 км.

На боевой машине размещаются пусковая установка с четырьмя ракетами, станция обнаружения и целеуказания, аппаратура управления ракетами. Высота поражения составляет до 12 км, скорость поражения - до 1000 км/ч.

Комплекс принят на вооружение в РФ в 1991 году.