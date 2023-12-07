RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Изюмом произошла тройная авария: много жертв и раненых (фото)

Фото: под Изюмом произошла тройная авария 7 декабря, 6 жертв и 5 раненых (t.me/DSNS_Kharkiv)
Автор: Наталия Гурковская

Возле села Новопавловка Изюмского района Харьковской области 7 декабря столкнулись сразу три автомобиля - легковушка, микроавтобус и грузовик. Шесть человек погибли, еще пять пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины, полицию Харьковской области.

"Спасатели с помощью специального инструмента вырезали из изуродованных автомобилей пострадавших и тела погибших", - говорится в сообщении ГСЧС.

Всех пострадавших уже доставили в больницы. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

 

Подробности аварии

Как рассказали в полиции Харьковской области, авария произошла утром 7 декабря на трассе недалеко от села Новопавловка Изюмского района.

"В результате столкновения автомобилей Nissan Primastar, грузовика TATRA и Mitsubishi шесть человек погибли, пять получили ранения", - говорят правоохранители.

По адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские проводят осмотр места происшествия.

Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковДТП