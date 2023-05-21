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Под Изюмом мужчина подорвался на взрывоопасном предмете

Фото: Под Изюмом мужчина подорвался на взрывоопасном предмете (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Харьковской области на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался мужчина. В результате происшествия он лишился стопы правой ноги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Харьковской области в Facebook.

Инцидент произошел в селе Каменка Изюмской общины. Происшествие случилось на территории частного домовладения.

В результате взрыва 61-летний мужчина остался без правой ступни. Сейчас пострадавший находится на лечении в медицинском учреждении города Изюм.

Харьковская область

Часть Харьковской области была временно оккупирована российскими военными, которые вторглись в Украину 24 февраля 2022 года. При этом украинским войскам удалось освободить большую часть региона. Однако на деоккупированных территориях области минная опасность остается очень высокой.

Правила безопасности

Госслужба по чрезвычайным ситуациям призывает жителей Украины избегать походов в лес, которые расположены на территориях, где велись или ведутся боевые действия.

При этом на сегодняшний день важно соблюдать правила безопасности на деоккупированных территориях. В частности:

  • избегать посещения лесных массивов и полей;
  • при обнаружении подозрительных или незнакомых предметов - не приближаться;
  • запрещено перемещать боеприпасы;
  • сообщать о факте обнаружения по номерам телефонов 101 или 102.

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харковВойна России против Украины