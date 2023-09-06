Под Хмельницким задержан агент РФ, который готовил удар по объекту "Укрзализныци"

Под Хмельницким задержан российский агент, который готовил удар по объекту "Укрзализныци". Его задержали во время установки GPS-трекера на опору моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Злоумышленник готовил ракетный удар агрессора по одному из стратегически важных объектов "Укрзализныци" на территории региона", - говорится в сообщении.

В частности, по данным ведомства, для этого фигурант пытался установить GPS-трекер у заранее определенной оккупантами цели. По сигналам "маячка" враг планировал скорректировать свои ракеты для поражения инфраструктурного объекта.

"В случае успешного выполнения враждебной задачи российский агент надеялся получить денежное вознаграждение от своего "куратора" из ФСБ. Деньги должны были поступить фигуранту на его банковскую карту", - рассказали в СБУ.

Однако сотрудники СБУ задержали агента на попытке установки электронного устройства.

По данным следствия, задержанным оказался житель Славуты, которого весной этого года дистанционно завербовал кадровый сотрудник "крымского" управления ФСБ.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружены ноутбук, банковские карты, мобильные телефоны и SIM-карты с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Задержания агентов РФ, готовивших диверсии на УЗ

Отметим, что СБУ не впервые задерживают российских агентов при подготовке диверсий на объектах железной дороги Украины. Например, ранее СБУ задержала российского диверсанта, который прибыл с Ближнего Востока готовить взрывы на железной дороге.

Кроме того, СБУ задержала российского информатора, разведывавшего данные для ракетных ударов и диверсий в Черниговской области. Он оказался сообщником ранее задержанного диверсанта, планировавшего взрывы на УЗ в Черновицкой области.

Бывают и необычные случаи. Например, в конце июля СБУ задержала чиновницу "Укрзализныци", которая готовила воздушный удар РФ по логистическим путям Сил обороны в Днепропетровской области.