Под Хмельницким перевернулся рейсовый автобус с людьми из Харькова: много пострадавших

В среду, 11 января на трассе "Стрый-Изварино", в Хмельницкой области, перевернулся рейсовый автобус, следовавший из Харькова в Ужгород. Девять человек пострадали, среди них - ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Хмельницкой области.

Следователи Хмельницкого районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины и устанавливают все обстоятельства происшествия.

По предварительной информации, в результате аварии девять пассажиров, среди которых 9-летний ребенок, получили травмы разной степени тяжести.

"48-летний житель Полтавской области, управляя рейсовым микроавтобусом Mercedes Sprinter сообщением "Харьков - Ужгород", допустил съезд на обочину дороги с последующей опрокидыванием транспортного средства", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 9 января из-за погодных условий в Киеве выросло количество ДТП. На дорогах столицы уже произошло 30 аварий, в которых 6 человек пострадали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.