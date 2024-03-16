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Под Харьковом "Шахед" повредил объект критической инфраструктуры

Фото: под Харьковом "Шахед" повредил объект критической инфраструктуры (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российский дрон-камикадзе ударил по селу под Харьковом ночью 16 марта. Поврежден объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Как отмечает Синегубов, около 02:25 российский беспилотник "Шахед" ударил по селу Казачья Лопань Харьковского района.

В результате вражеской атаки был поврежден объект критической инфраструктуры. По данным местных властей, пострадавших нет.

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 20 населенных пунктов Харьковской области. Оккупанты применили артиллерии, минометы, а также дроны, баллистические ракеты "Искандер-М" и авиабомбы.

 

t.me/synegubov

Глава ОВА добавляет, что за сутки были эвакуированы 26 детей с семьями из районов вблизи линии фронта в Харьковской области.

Ситуация в Харьковской области

Напомним, что Харьков и населенные пункты области почти ежедневно попадают под вражеские обстрелы, в том числе и из-за близости к границе с РФ.

Кроме того, в Купянском районе идут боевые действия, оккупанты хотят вернуть территории, захватившие в начале полномасштабного вторжения. Ситуация в этом направлении сложная.

Как сообщалось, вчера, 15 марта, оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Золочев в Харьковской области. Было уничтожено помещение общежития и помещение пункта экстренной медицинской помощи.

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