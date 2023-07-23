Во время войны растет вероятность вспышки кори: как защитить себя

Чем опасна корь и каким может быть ее течение?

Заболевание быстро передается от больного человека воздушно-капельным путем. Вирус может сохранять заразность в воздухе и на поверхностях до двух часов.

Инкубационный период, то есть от момента попадания возбудителя до первых симптомов, в среднем длится 10-12 дней. После этого начинается период заболевания с:

высокой температурой;

головной болью;

насморком;

сухим кашлем;

увеличением лимфоузлов;

воспаление слизистой оболочки глаз;

поносом и рвотой.

На четвертый-пятый день болезни появляется красная сыпь - сначала на коже головы и лица, а затем - по всему телу. Болезнь с симптомами длится до четырех недель и дольше.

К каким осложнениям может привести корь?

"Корь может иметь тяжелое течение и часто требует госпитализации независимо от возраста. Больные длительное время являются заразными. Заболевание может вызвать пневмонию, ушную инфекцию (отит), воспаление мозга (энцефалит), другие серьезные осложнения, а также инвалидность и смерть", - пишет пресс-служба.

К отдаленным последствиям относится подострый склерозирующий панэнцефалит, который развивается через 5-10 лет после перенесенного заболевания и всегда заканчивается смертью.

Как защитить себя?

"Лекарств, которые были бы эффективными и доступными и действовали на вирус кори, - нет. Единственная надежная защита от этой опасной болезни - вакцинация. Соблюдение здорового образа жизни, так называемый "общий иммунитет" не защищают. Если невакцинированный ребенок или взрослый человек заразится и переболеет корью, у него, конечно, сформируется естественный иммунитет от этого заболевания. Однако эта болезнь может иметь крайне тяжелое течение и часто требует госпитализации", - отмечает пресс-служба.

Заболевание может вызвать осложнения и привести к смерти или инвалидности. Также может быть ослабление иммунитета в течение месяцев и даже лет.