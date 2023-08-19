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Во время войны в Украине Китай передавал РФ вертолеты, прицелы и дроны, - The Telegraph

Фото: Китай передавал РФ товары военного назначения (kremlin.ru)
Автор: Антон Малиновский

С начала полномасштабного вторжения в Украину Китай передавал России вертолеты, беспилотники, прицелы и компоненты для военного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Расследователи пишут, что российские подсанкционные компании, занимающиеся производством бронетехники, ракетных установок и стратегических бомбардировщиков получали от Китая компоненты.

Кроме этого, китайские фирмы поставили в РФ 1000 беспилотников, шесть вертолетов, оптические прицелы, продукцию из титановых сплавов для производства оружия, а также запчасти для самолетов, в том числе, и военных.

Среди получателей товаров числились Росгвардия, МВД РФ, Ростех, компания "Туполев" и другие российские структуры.

Сотрудничество РФ и Китая

Хотя официально Китай и придерживается позиции нейтралитета по поводу войны в Украине, СМИ неоднократно писали о его военном сотрудничестве с РФ. Так, еще в июле 2022 года Wall Street Journal писали о том, что за первые пять месяцев года поставки микросхем Китая в Россию выросли вдвое, а экспорт оксида алюминия, который необходим для изготовления металлического алюминия и производства оружия, вырос в 400 раз.

В этом году торговля между КНР и РФ должна превысить 200 млрд долларов, что является рекордом в их сотрудничестве. В целом же экспорт товаров потенциального военного назначения в Китае за 12 месяцев вырос более чем в три раза по сравнению с предыдущим периодом.

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