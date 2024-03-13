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При ударе по Таганрогу был поврежден А-50, - источник

Фото: А-50 (росСМИ)
Автор: Ульяна Безпалько, Сергей Пышкин

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 был поврежден при атаке на авиационный завод Таганрога 9 марта.

Об этом рассказал источник РБК-Украина в спецслужбах.

Согласно данным источника, во время атаки на авиазавод был поврежден один из вражеских самолетов А-50. В то же время, критичность повреждений пока уточняется.

Атака на российские регионы

В ночь на 9 марта Россия жаловалась на атаку беспилотников в четырех регионах, а именно:

  • Ростовской области;
  • Курской области;
  • Белгородской области;
  • Волгоградской области.

Министерство обороны страны-террориста заявило о якобы перехвате и уничтожении 41 дрона. Как писало Astra, в результате налета на Таганрог мог пострадать авиационный завод имени Бериева. Позже губернатор Ростовской области снова скулил из-за новой волны дронов.

В частности, аналитики Frontelligence Insight поделились кадрами пораженного завода. Как писало онлайн-издание "Милитарный", есть вероятность, что А-50 был поврежден. Самолет могли переместить в один из ангаров, который позже поразили.

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