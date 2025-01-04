Во время штормов РФ потеряла почти половину заграждений из барж у Крымского моста, - СМИ

"Во время осенне-зимних штормов РФ уже потеряла почти половину заграждений из барж у Керченского моста, но их восстановлением не занимается", - говорится в сообщении.

В частности, на свежем спутниковом снимке можно насчитать 18 барж, в то время как 8 ноября 2024 года с обеих сторон судоходного канала в Керченском проливе было зафиксировано 34 скрепленных между собой плавсредств в два ряда.

"8 декабря в проливе осталось уже 18 барж и за прошедшее после этого время Россия не пыталась восстановить заграждения", - добавили аналитики.

В Керченском проливе осталось уже 18 из 34 барж (t.me/Crimeanwind)