Во время ночного обстрела Украины обломки ракеты упали у дома в Хмельницком

"Остатки одной из ракет, сбитой ночью нашими ПВО, упали у частного дома на одной из улиц областного центра", - говорится в сообщении.

По данным администрации, в целях безопасности произошла временная эвакуация жителей частных домов вокруг места падения обломков. Ситуация находится под контролем.

"Работают соответствующие взрывотехнические службы. Проводятся работы по ликвидации остатков обломков", - добавили в ОВА.

Обстрел Украины 23 июня

Российские войска уже которую ночь подряд атакуют Украину. На этот раз российские войска выпустили по Украине 13 ракет, целью для удара которыми был военных аэродром в Хмельницкой области. Ракеты враг запускал с помощью стратегической авиации, использовав четыре Ту-95мс. ПВО сбила все 13 вражеских цели.