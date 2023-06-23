Во время ночного обстрела Украины обломки ракеты упали у дома в Хмельницком

Обломки одной из сбитых ПВО ракет в ночь на 23 июня, когда РФ атаковала военный аэродром в Хмельницкой области, упали возле дома в Хмельницком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкую ОВА.
"Остатки одной из ракет, сбитой ночью нашими ПВО, упали у частного дома на одной из улиц областного центра", - говорится в сообщении.
По данным администрации, в целях безопасности произошла временная эвакуация жителей частных домов вокруг места падения обломков. Ситуация находится под контролем.
"Работают соответствующие взрывотехнические службы. Проводятся работы по ликвидации остатков обломков", - добавили в ОВА.
Российские войска уже которую ночь подряд атакуют Украину. На этот раз российские войска выпустили по Украине 13 ракет, целью для удара которыми был военных аэродром в Хмельницкой области. Ракеты враг запускал с помощью стратегической авиации, использовав четыре Ту-95мс. ПВО сбила все 13 вражеских цели.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.