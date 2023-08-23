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Во время дрон-марафона собрали средства на 200 дронов, есть время присоединиться, - "Украинская команда"

Среда 23 августа 2023 16:11
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Во время дрон-марафона собрали средства на 200 дронов, есть время присоединиться, - "Украинская команда" Фото: во время дрон-марафона собрали средства на 200 дронов, есть время присоединиться (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Во время дрон-марафона ко Дню независимости "Украинская команда" собрала средства уже более чем на 200 дронов-камикадзе для защитников на передовой. До 24 августа еще есть время присоединиться к сбору, чтобы защитники получили еще больше дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтерского штаба.

"Еще плюс миллион в сутки! Всего во время нашего ДРОН-МАРАФОНА мы с вами собрали почти 4 миллиона! Это более 200 дронов-камикадзе для наших ребят на передовой! Но там дронов слишком много не бывает. У нас есть еще одно время", - сообщила "Украинская команда".

Волонтеры отмечают, что дрон-марафон длится до 24 августа.

"Наш ДРОН-МАРАФОН ко Дню независимости продолжается! К 32-й годовщине Независимости донать 32 грн или 320 или 3200 гривен! Или не сдерживай себя, чтобы приблизить Победу Украины! К 24 августа! Вся Украина! Донать - и они летят! Несут смерть врагам", - призывают волонтеры.

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