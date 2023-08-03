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Во время атаки на Украину ночью ПВО уничтожила все вражеские дроны

Фото: во время атаки на Украину ночью ПВО уничтожила все вражеские дроны (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время обстрела Украины в ночь на четверг, 3 августа, российские оккупанты запустили 15 дронов-камикадзе. Все они были уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Так, оккупанты атаковали Украину с северного направления, из Брянской области ударными БПЛА "Shahed-136/131". Всего зафиксированы пуски 15 "шахедов".

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны все вражеские БПЛА уничтожены", - говорится в сообщении.

За прошедшие и текущие сутки авиация Воздушных Сил нанесла до 25 ударов по объектам, районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также за сутки 2 августа противовоздушной обороной уничтожены семь разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Обстрел Украины 3 августа

Ночью на четверг, 3 августа, Россия снова атаковала Украину, использовав дроны-камикадзе. Воздушная тревога звучала сразу в нескольких областях. Она длилась на протяжении трех часов. ПВО работала над Киевом.  

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