Во время атаки на порт "Рени" пострадало румынское судно

Генеральное консульство Румынии в Одессе провело расследование инцидента и выяснило, что, по предварительным данным, судно получило незначительные повреждения и продолжило свой рейс.

Также в МИД добавили, что в результате атак украинских портов на Дунае ни один румынский гражданин не пострадал.

Удар по порту Рени

В ночь на 24 июля РФ атаковала речной порт Рени на Дунае, находящийся вблизи границы с Румынией. Из-за удара БПЛА был разрушен ангар с зерном и резервуары для других видов грузов.

Уже на следующий день цены на пшеницу в мире поднялись - фьючерсы на пшеницу выросли на 2,6% в Чикаго до 7,7725 доллара за бушель, самого высокого уровня с 21 февраля.

Отметим, что удар является продолжением почти ежедневных обстрелов Одесской области после того, как РФ заявила о выходе из "зернового соглашения".

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