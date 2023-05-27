Под Бердянском "прилетело" по базам, где размещались оккупанты, - райсовет

"Буквально несколько минут назад был очередной невероятный прилет по базам отдыха "Химик", "Весна" в селе Новопетровка Бердянского района, расположенном на побережье Азовского моря", - рассказал Дудукалов.

По его словам, там находился личный состав оккупантов.

"И я думаю, что за последние такие несколько "акций" оккупантов умерших можно считать там уже не десятками, а сотнями", - добавил заместитель главы Бердянского райсовета.

Отметим, что сегодня местные Телеграмм-каналы писали о мощном взрыве в Бердянске, громче всего было в центре города, особенно в районе порта.

Сообщалось, что вокруг места прилета кружит авиация врага. Одни источники сначала сообщали о попадании в полигон. Также была версия о "прилете" по территории базы отдыха "Химик", где в последнее время размещалось очень много оккупантов.

Взрывы в Бердянске

Напомним, что в Бердянске, как и в других временно оккупированных городах в последнее время активно что-то "взрывается". В частности, мы писали о громких взрывах в Бердянске 25 мая.

Отметим, что именно город Бердянск от начала полномасштабного вторжения России находится под контролем оккупантов. Враг использует город и его портовую инфраструктуру для опрокидывания войск, техники. Кроме того, через него страна-агрессор вывозит краденую украинскую сельхозпродукцию.

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