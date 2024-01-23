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Philip Morris в Украине уплатила более 30 млрд грн налогов в 2023 году

Фото: Philip Morris в Украине уплатила более 30 млрд грн налогов в 2023 году (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Табачная компания Philip Morris уплатила в Украине более 30 млрд грн налогов в 2023 году и остается одним из крупнейших в стране налогоплательщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финансового директора компании Сергея Кальнооченко в интервью Forbes.

"Сумма, которую компания оплатила в прошлом году от продаж всех брендов Philip Morris в Украине, составляет более 30 млрд грн, что на 5 млрд грн больше, чем в 2022-м. Эта сумма существенно превышает показатель даже довоенного 2021 года. На фоне всеобщего падения табачной индустрии такие результаты являются большим достижением нашей команды", - заявил он.

По его словам, компания продолжает работать над возвращением довоенных позиций на рынке, поскольку в 2022 году ей пришлось приостановить работу фабрики на Харьковщине, начать импорт и контрактное производство на мощностях другого производителя в Украине.

По его словам, эти меры позволили компании пережить кризисный период в 2022 году. В прошлом году Philip Morris едва удалось выйти на показатели доходности, ведь фактически компания перестала зарабатывать из-за потери доли на рынке сигарет, ослабления национальной валюты и падения уровня экономики Украины в целом.

"Мы продолжаем возвращать нашу долю на рынке сигарет. За последний год нам удалось выйти на уровень 24%: с одной стороны, это лучше, чем 14%, которые у нас были в мае 2022 года, когда мы оказались почти без продукта, а с второго - это все еще меньше, чем довоенный уровень, составлявший 28,5%", - добавил Кальнооченко.

Важнейшим проектом 2024 года для компании будет запуск новой фабрики на Львовщине, в которую компания инвестировала $30 млн. Первые производственные линии планируется запустить уже в конце первого - начале второго квартала.

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