Philip Morris планирует инвестировать 200 млн грн в запуск ZYN в Украине

ZYN - один из самых популярных брендов в мире среди никотиновых продуктов для перорального применения, который уже покорил рынки США, Великобритании, Швеции, Норвегии и других стран. Украина станет новым важным этапом в глобальном развитии этого продукта.

"Philip Morris International более пятнадцати лет инвестирует в научно подтвержденные альтернативы традиционному курению. Запуск ZYN в Украине - это еще один шаг в нашей стратегии создания будущего без табачного дыма. Мы хотим предложить совершеннолетним потребителям инновационные решения, которые соответствуют их ожиданиям", - отметил генеральный директор Philip Morris в Украине Максим Барабаш.

В 2025 году ZYN стал первым и пока является единственным брендом никотиновых подушечек, получившим маркетинговую авторизацию от Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA). Это решение подчеркивает значение ZYN как бездымной альтернативы для взрослых потребителей, которые стремятся перейти от курения сигарет или других традиционных табачных изделий.

По словам Максима Барабаша, в 2025 году "Филип Моррис" планирует инвестировать 200 млн грн в запуск ZYN в Украине, что включает маркетинговые активности, расширение сети продаж и информационную поддержку совершеннолетних потребителей.

Никотиновые подушечки ZYN (также известные как паучи) имеют вид маленького пакетика с порошком из целлюлозы, никотина и ароматизаторов. Они упакованы в банку по 20 шт. Не создают дыма, пепла или аэрозоля при использовании, а также не оставляют запаха. Это делает их удобным выбором для применения в любом месте: ресторане, офисе, самолете или поезде.

Компания "Филип Моррис Украина" (ФМУ) работает на украинском рынке с 1994 года и за это время инвестировала в экономику Украины более 750 млн долларов. В 2024 году ФМУ уплатила в Украине 52,2 млрд грн налогов. С начала полномасштабного вторжения выделила более 400 млн грн на гуманитарные проекты.