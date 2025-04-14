Philip Morris возглавил рейтинг крупнейших налогоплательщиков среди частных компаний в Украине

На втором месте - ДТЭК с 41 млрд грн. В тройке лидеров - ОАО с 38 млрд грн.

Кроме того, компания Bayadera Group заплатила 12,8 млрд грн, а Comfy - 2 млрд грн.

"Почти 80 крупнейших частных украинских компаний и банков в прошлом году заплатили 466,5 млрд грн налогов в государственный и местный бюджеты", - говорится в статье по результатам опроса NV.

Ранее NV направил запросы более 170 крупнейшим частным компаниям и банкам с просьбой предоставить данные о размере уплаченных налогов в государственный и местный бюджеты в 2024 году. Рейтинг был создан на основе полученных данных.