Philip Morris international виходить з російського ринку

Також в компанії зазначають, що PMI зупинила маркетингові активності та відкликала поточні інвестиції в розмірі 150 млн доларів США.

Наразі керівництво PMI працює над повним виходом компанії з російського ринку, зазначено в повідомленні компанії.

"Останні чотири тижні всі наші зусилля були зосереджені на забезпеченні захисту та безпеки наших українських колег. Ми солідарні з усіма невинними чоловіками, жінками й дітьми, які постраждали", - сказав генеральний директор компанії Яцек Ольчак.

Нагадаємо, раніше Japan Tobacco International повідомила про план скоротити інвестиції в Росії. Imperial Tobacco та British American Tobacco передали свої активи в Росії місцевим компаніям.