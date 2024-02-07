Philip Morris International в восьмой раз признали одним из лучших работодателей в мире

Восьмой год подряд Philip Morris International (PMI) признан одним из лучших работодателей мира по версии Top Employers Institute.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Ежегодно этот независимый международный институт проводит оценку компаний-работодателей на соответствие высоким мировым стандартам в области управления персоналом.

Оценка охватывает шесть HR-критериев и 20 направлений, в том числе по стратегии управления талантами, созданию благоприятной рабочей среды, успешности привлечения профессионалов, обучению и развитию персонала, поддержанию разнообразия и инклюзивности, благосостояния и т.д.

"Сложные времена проявляют лучше всего в людях и организациях. И мы увидели это в нашей программе сертификации Top Employers: лучшие работодатели 2024 года показали исключительные результаты. И в этом перечне выдающихся компаний PMI доказала свою преданность работникам по всему миру", - отметил генеральный директор Top Employers Institute Дэвид Плинк.

В 2023 году сертификацию прошли более 2300 компаний в 121 стране мира. В этом году сертификат Global Top Employer получили всего 17 международных компаний, среди которых Philip Morris International. В PMI работает более 79 тыс. сотрудников по всему миру.

Награду лучшего работодателя в этом году получили филиалы Philip Morris International в 31 стране Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Это отличие стало возможным благодаря нашим удачным стратегическим решениям и инновационным подходам, ориентированным на обеспечение потребностей и благосостояния сотрудников. Philip Morris последовательно и системно реализует социальную ответственность по отношению к своим людям и является лидером по поддержке работников по всему миру и особенно в Украине. Наш успех основывается на глубоком понимании всеми членами команды стратегии трансформации компании и ее стремления к будущему без табачного дыма. Мы гордимся этой наградой, ведь она является признанием нашей постоянной работы над созданием комфортной рабочей среды и содействием благосостоянию наших работников", - отметила Эмель Мордо, директор направления "Люди и культура" Филипп Моррис в Украине.

Напомним, Philip Morris International (PMI) является ведущей международной табачной компанией, направленной на создание будущего без табачного дыма и развивающий свой портфель на долгосрочную перспективу за пределы табачной и никотиновой продукции. Текущий продуктовый портфель компании в основном состоит из сигарет и бездымных продуктов.

С 2008 года PMI инвестировала более 10,5 миллиарда долларов США в разработку, научные исследования и коммерциализацию инновационных бездымных продуктов для совершеннолетних курильщиков, которые иначе продолжали бы курить, с целью полного прекращения продажи сигарет.

По состоянию на 30 сентября 2023 г. бездымная продукция PMI была доступна для продажи на 82 рынках, и по оценкам компании, примерно 19,7 млн совершеннолетних курильщиков во всем мире уже перешли на IQOS и отказались от курения.