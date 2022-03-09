Philip Morris International зупиняє інвестиції та згортає виробництво в Росії

"Ми були шоковані початком війни в Україні. Ми рішуче засуджуємо насильство. Ми солідарні з усіма невинними людьми, які страждають через військову агресію. Ми приєднуємося до багатьох голосів, які закликають до негайного припинення війни та відновлення миру", - заявив генеральний директор PMI Яцек Ольчак.

У компанії також додали, що будуть допомагати евакуюватися тим, хто виїжджає - на сьогодні це понад 800 людей, у тому числі з найбільш постраждалих районів; забезпечити невідкладну допомогу працівникам, які залишаються в Україні; надавати матеріально-технічну, медичну, фінансову та іншу практичну підтримку тим, хто виїхав у сусідні країни.

Компанія також надає гуманітарну допомогу та робить усе можливе для своїх співробітників і народу України. PMI організувала поставки харчів, ліків та товарів першої необхідності у партнерстві з неурядовими організаціями в багатьох країнах. Протягом останніх п’яти днів співробітники компанії пожертвували понад 300 тис. доларів США для підтримки українців. Крім того, PMI пообіцяла перерахувати 10 млн доларів США на підтримку міжнародних гуманітарних зусиль.

Нагадаємо, PMI почала працювати в Україні у 1994 році. 25 лютого 2022 року компанія оголосила про тимчасове призупинення своєї діяльності в Україні, в тому числі заводу в Харкові.

У 2021 році на український ринок припадало близько 2% загального обсягу відвантажень сигарет і тютюнових виробів для електричного нагрівання і менш як 2% від загального чистого доходу PMI. Наразі в Україні працює близько 1300 працівників. Компанія планує повністю відновити свою діяльність, як тільки для цього будуть безпечні умови.