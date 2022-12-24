ПФУ увеличил финансирование пенсий за последний месяц на полмиллиарда гривен

Пенсионный фонд Украины 23 декабря завершил финансирование пенсий за декабрь 2022 года. На пенсионные выплаты за месяц направлено 51,4 млрд гривен, что на 0,5 млрд гривен больше, чем в ноябре (50,9 млрд гривен).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .
По данным пресс-службы, 9,6 млрд гривен направлено на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 41,8 млрд гривен через уполномоченные банки.
Уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм.
По сообщению АО "Укрпочта" по состоянию на 22 декабря доставлено 79,4% профинансированных сумм.
Напомним, Пенсионный фонд Украины с 1 декабря 2022 года провел плановые перерасчеты пенсий. Для пересчета было три основания: