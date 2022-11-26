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ПФУ увеличил финансирование пенсий за месяц: сколько выплатили в ноябре

Фото: Пенсии за ноябрь профинансированы в полном объеме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины 25 ноября завершил финансирование пенсий за ноябрь 2022 года. На пенсионные выплаты за месяц направлено 50,9 млрд гривен, что на 0,3 млрд гривен больше, чем в октябре (50,6 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

По данным ПФУ, по состоянию на 24 ноября на пенсионные выплаты было направлено 49,1 млрд гривен, в том числе 9,6 млрд гривен - на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 39,5 млрд гривен - через уполномоченные банки.

Уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм.

По сообщению АО "Укрпочта" по состоянию на 23 ноября доставлено 85,8% профинансированных сумм.

Напомним, с 1 октября 2022 года в результате проведенных плановых перерасчетов выросли размеры пенсий у 2,8 млн пенсионеров. Средний размер повышения составил 231 грн.

С 1 декабря 2022 года Пенсионный фонд Украины проведет плановые перерасчеты пенсий. Перерасчеты производятся автоматически без дополнительных обращений пенсионеров.

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Пенсионный фонд УкраиныПенсия в Украине