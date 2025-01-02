ПФУ запустил новый сервис для пенсионеров: как он работает

На веб-портале Пенсионного фонда Украины появился новый сервис. Чтобы проверить действительность документа, можно воспользоваться "Поиском пенсионного удостоверения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

Как отметили в ПФУ, для подтверждения, что человек является пенсионером, он предъявляет в различных учреждениях и государственных органах свое пенсионное удостоверение. Иногда возникают обстоятельства, при которых организация или ведомство должно проверить действительность пенсионного удостоверения (например, при пересечении человеком границы).

Для проверки документа в Пенсионный фонд Украины направлялся соответствующий запрос, такая процедура занимала определенное время. Теперь это можно сделать в несколько кликов.

В результате запроса должностное лицо может по номеру пенсионного удостоверения быстро проверить его статус (действующее оно или нет) и дату его выдачи.

Как воспользоваться сервисом

Зайдите на веб-портал электронных услуг ПФУ и выберите опцию "Поиск пенсионного удостоверения".

В открывшемся окне заполните два поля: выберите из выпадающего списка тип пенсионного удостоверения (бумажное, электронное или Е-пенсионное удостоверение) и введите его номер.

При вводе номера пользуйтесь подсказкой диалогового окна.

После заполнения поисковой формы данные пенсионного удостоверения появятся на экране.