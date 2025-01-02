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ПФУ запустил новый сервис для пенсионеров: как он работает

Украина, Четверг 02 января 2025 18:30
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ПФУ запустил новый сервис для пенсионеров: как он работает Фото: Пенсионеры в Украине получили новый сервис (facebook.com/ukrposhta)
Автор: Александр Белоус

На веб-портале Пенсионного фонда Украины появился новый сервис. Чтобы проверить действительность документа, можно воспользоваться "Поиском пенсионного удостоверения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Как отметили в ПФУ, для подтверждения, что человек является пенсионером, он предъявляет в различных учреждениях и государственных органах свое пенсионное удостоверение. Иногда возникают обстоятельства, при которых организация или ведомство должно проверить действительность пенсионного удостоверения (например, при пересечении человеком границы).

Для проверки документа в Пенсионный фонд Украины направлялся соответствующий запрос, такая процедура занимала определенное время. Теперь это можно сделать в несколько кликов.

В результате запроса должностное лицо может по номеру пенсионного удостоверения быстро проверить его статус (действующее оно или нет) и дату его выдачи.

Как воспользоваться сервисом

Зайдите на веб-портал электронных услуг ПФУ и выберите опцию "Поиск пенсионного удостоверения".

ПФУ запустил новый сервис для пенсионеров: как он работает

В открывшемся окне заполните два поля: выберите из выпадающего списка тип пенсионного удостоверения (бумажное, электронное или Е-пенсионное удостоверение) и введите его номер.

ПФУ запустил новый сервис для пенсионеров: как он работает

При вводе номера пользуйтесь подсказкой диалогового окна.

ПФУ запустил новый сервис для пенсионеров: как он работает

После заполнения поисковой формы данные пенсионного удостоверения появятся на экране.

ПФУ запустил новый сервис для пенсионеров: как он работает

Напомним, по последним данным ПФУ, в ноябре 2024 года общая численность пенсионеров в Украине составляла 10,353 млн человек. Это на 164 тысячи меньше, чем на начало года.

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