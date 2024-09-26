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ПФУ за последний месяц сократил выплату пенсий украинцам

Украина, Четверг 26 сентября 2024 08:22
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ПФУ за последний месяц сократил выплату пенсий украинцам Фото: Пенсии в сентябре профинансированы на 62,9 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за сентябрь 2024 года. На пенсионные выплаты направлено 62,9 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Таким образом, ПФУ сократил финансирование пенсий, поскольку в августе на пенсии было направлено 63,5 млрд гривен.

В июле на пенсии было направлено 62,4 млрд гривен, в июне – 62,3 млрд гривен, в мае – 60,9 млрд гривен, а в апреле – 60,5 млрд гривен.

Пенсии в Украине

Напомним, в 2024 году бюджет Пенсионного фонда является бездефицитным. Согласно проекту государственного бюджета на 2025 год, в следующем году он также будет бездефицитным.

Как и в предыдущие годы, предусмотренный объем трансферта для Пенсионного фонда Украины позволит в полном объеме произвести выплату пенсий, доплат, надбавок и повышений к пенсиям, которые в соответствии с действующим законодательством финансируются за счет бюджетных средств, в том числе осуществления ежегодной индексации пенсий.

По состоянию на 1 августа 2024 года общая численность пенсионеров в Украине составила 10,271 млн человек, что на 26,2 тысяч больше, чем месяц назад. Из-за текущих счетов в банках пенсии получают 8,227 млн человек. Остальные 2,044 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

Получатели пенсий могут получать выплаты через отделение почтовой связи или на банковский счет.

Средний размер пенсии на 1 июля 2024 составил 5 816,62 гривен. С начала года он вырос на 431,37 грн. или на 8,0%.

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