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ПФУ назвал средний размер повышения пенсий для 400 тысяч украинцев

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Украина, Среда 14 июня 2023 15:44
ПФУ назвал средний размер повышения пенсий для 400 тысяч украинцев Фото: работающим пенсионерам доплатят по 222 гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины провел с 1 апреля 2023 года перерасчет пенсии работающим пенсионерам. Выплата пересчитанных пенсий производится в июне в установленные пенсионерам даты выплаты с доплатой за апрель и май.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

По данным пресс-службы, перерасчет произведен для пенсионеров, у которых после назначения/предыдущего перерасчета прошло не менее двух лет.

Перерасчет пенсии проведен для более 654,9 тыс. человек, размер пенсии увеличен для 401 тыс. человек, средний размер повышения - 221,74 грн.

Среди них:

  • Перерасчет пенсии в связи с учетом страхового стажа после назначения/предыдущего перерасчета пенсии произведен 537,5 тыс. лицам. Из них пенсии увеличены для 327,2 тыс. человек, средний размер повышения - 179,47 грн.
  • Перерасчет пенсии в связи с учетом страхового стажа и заработной платы после назначения/предыдущего перерасчета пенсии произведен для 117,4 тыс. человек. Из них пенсии увеличены у 73,8 тыс. человек, средний размер повышения - 409,16 грн.

Дополнительные расходы на выплату перечисленных пенсий - около 89 млн грн в месяц.

ПФУ назвал средний размер повышения пенсий для 400 тысяч украинцев

Перерасчет пенсий

Напомним, в Украине ежегодно пересчитывают пенсии работающим пенсионерам. Это касается лиц, которые после назначения/предыдущего перерасчета пенсии получили 24 месяца страхового стажа. Перерасчет производится в мае, поскольку ПФУ получает данные только в этом месяце. Однако выплаты идут с апреля.

Сумма, на которую увеличивается пенсия, у каждого пенсионера индивидуальна, поскольку зависит от того, какой страховой стаж он имеет и какой заработок получал в период работы.

При пересчете специалисты Фонда анализируют целесообразность и выбирают оптимальный вариант расчета пенсии: либо с учетом только приобретенного страхового стажа, либо страхового стажа и зарплаты.

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