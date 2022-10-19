ПФУ назвал средний размер повышения пенсий в Украине с 1 октября

Так, в связи с изменением минимальной заработной платы с (с 6 500 грн до 6 700 грн) до 2 680 грн вырос минимальный размер пенсии по возрасту у 1,5 млн неработающих пенсионеров в возрасте от 65 лет, имеющих страховой стаж: мужчины - не менее 35 лет, женщины - не менее 30 лет.

Кроме того, к пенсиям 1,2 млн пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 300 грн.

У пенсионеров, которым исполнилось 70 лет и более со страховым стажем не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин, размер минимальной пенсионной выплаты вырос до 3 000 грн. Если у таких граждан страховой стаж меньше - доплата к пенсии устанавливается пропорционально страховому стажу, исходя из размера 3 000 грн.

При этом, размер пенсионной выплаты при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин из числа лиц, которым исполнилось 80 лет и более, не может быть меньше 2 600 грн, а у пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет не может быть меньше 2 500 грн.

Кроме того, в среднем на 701,14 грн увеличены минимальные размеры пенсий по инвалидности, назначенных в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", для 14,1 тыс. пенсионеров.