ПФУ розпочав виплати підвищених пенсій за липень: коли надійдуть кошти

Пенсійний фонд України розпочав фінансування виплат за липень 2022 року. Виплати будуть йти за графіком, починаючи з 4 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ
За даними прес-служби, станом на 3 липня на пенсійні виплати спрямовано 4,3 млрд грн, в тому числі 2,7 млрд грн - на виплату пенсій через АТ “Укрпошта”, 1,6 млрд грн - через уповноважені банки.
"Виплата та доставка пенсій за липень буде здійснюватися згідно із законодавством починаючи з 4 липня", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, з 1 липня 2022 року в Україні підвищується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія). Також з 1 липня зростуть і пенсійні надбавки, прив'язані до показника прожиткового мінімуму.
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