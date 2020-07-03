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ПФУ почав фінансування пенсій за липень: виплачені перші мільярди

Новини » Економіка     03.07.2020 - 16:29
ПФУ почав фінансування пенсій за липень: виплачені перші мільярди
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Після підвищення мінімальної пенсії виплати у липні збільшаться

Пенсійний фонд України (ПФУ) 3 липня 2020 року, згідно із затвердженим графіком, почав фінансування пенсій за місяць. На пенсійні виплати спрямовані перші 3,7 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

"Виплата пенсій буде проведена в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку", - йдеться в повідомленні.

ПФУ почав фінансування пенсій за липень: виплачені перші мільярди

Нагадаємо,Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 року.

Перерахунок проведено у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1638 грн до 1712 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд України 25 червня 2020 року завершив фінансування пенсій за місяць, виплативши 38,8 млрд грн.

Зазначимо, станом на 1 квітня середній розмір виплати 11,3 млн пенсіонерів становив 3170,14 гривень.

Таким чином, з початку 2020 середній розмір пенсій зріс на 87,16 гривень або на 2,8% (на 1 січня 2020 року середній розмір пенсій становив 3082,98 грн).

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України пенсииПенсионный фонд Украиныпенсионеры
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