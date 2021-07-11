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Pfizer повідомить про необхідність третьої дози вакцини, - WP

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Вашингтон, Неділя 11 липня 2021 11:29
Pfizer повідомить про необхідність третьої дози вакцини, - WP Фото: для повної вакцинації потрібно буде три дози Pfizer (Billie Weiss/Boston Red Sox/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Корпорація Pfizer, яка розробила вакцину спільно з партнером з ФРН BioNTech скоро оголосить про необхідність третьої дози препарату від коронавірусу для більш стійкого імунітету. Йдеться про бустерну дозу вакцини, яка буде ставитися через шість місяців після першої.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Washington Post.

Джерела видання повідомляють, що від неї титри антитіл збільшаться в 5-10 разів після перших двох уколів.

"Початкові результати дослідження показують, що бустерна доза, введена через шість місяців після другої дози, має стійкий профіль переносимості, викликаючи високі титри антитіл, які в 5-10 разів вище, ніж після двох первинних ін'єкцій", - йдеться в матеріалі.

Видання пише, що Pfizer збере брифінг з американськими чиновниками від охорони здоров'я, щоб оголосити про необхідність цього бустерного щеплення.

У ньому, за словами співрозмовників видання, візьме участь в тому числі директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.

Нагадаємо, вакцина Pfizer стала доступною в центрах COVID-вакцинації в Україні.

Зазначимо, у Pfizer заявили про початок розробки вакцини проти "Дельта" штаму коронавірусу.

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