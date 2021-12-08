У Pfizer вважають, що бустерні щеплення від COVID будуть необхідні протягом багатьох років
Глава британської філії фармацевтичної компанії Pfizer Бен Осборн вважає, що бустерні щеплення від COVID-19 доведеться робити в найближчі кілька років. Однак, за його словами, поки невідомо, чи будуть вони вимагатися кожні шість місяців або щорічно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Нам, ймовірно, будуть потрібні щеплення від COVID-19 хоча б раз на рік", - заявив Осборн.
За його словами, для захисту від коронавірусу ревакцинацію доведеться проходити як мінімум в найближчі роки. Осборн також допустив, що "бустери" іноді доведеться робити раз на пів року.
Глава британської філії Pfizer заявив про готовність розробити новий препарат проти виникаючих штамів COVID-19.
Нагадаємо, директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі висловив сподівання, що пандемія коронавірусу закінчиться навесні 2022 року.