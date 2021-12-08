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У Pfizer вважають, що бустерні щеплення від COVID будуть необхідні протягом багатьох років

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Середа 08 грудня 2021 16:38
У Pfizer вважають, що бустерні щеплення від COVID будуть необхідні протягом багатьох років Фото: бустерні щеплення від COVID будуть необхідні протягом багатьох років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Глава британської філії фармацевтичної компанії Pfizer Бен Осборн вважає, що бустерні щеплення від COVID-19 доведеться робити в найближчі кілька років. Однак, за його словами, поки невідомо, чи будуть вони вимагатися кожні шість місяців або щорічно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Нам, ймовірно, будуть потрібні щеплення від COVID-19 хоча б раз на рік", - заявив Осборн.

За його словами, для захисту від коронавірусу ревакцинацію доведеться проходити як мінімум в найближчі роки. Осборн також допустив, що "бустери" іноді доведеться робити раз на пів року.

Глава британської філії Pfizer заявив про готовність розробити новий препарат проти виникаючих штамів COVID-19.

Нагадаємо, директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі висловив сподівання, що пандемія коронавірусу закінчиться навесні 2022 року.

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