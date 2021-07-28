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Pfizer підвищила прогноз продажів вакцини проти COVID-19 на 2021 рік до 33,5 млрд доларів

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Україна, Середа 28 липня 2021 16:52
Pfizer підвищила прогноз продажів вакцини проти COVID-19 на 2021 рік до 33,5 млрд доларів Фото: компанія Pfizer поставить в 2021 році 3 млрд доз вакцини від COVID-19 (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Компанія Pfizer підвищила свій прогноз продажів вакцини від COVID-19, розробленої спільно з німецькою компанією BioNTech, до 33,5 млрд доларів. Прогноз підвищений на 29%, оскільки країни запасаються вакцинами на решту 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Підвищений прогноз продажів вакцин заснований на підписаних угодах на 2,1 млрд доз, і компанія може збільшити його, якщо підпише додаткові контракти.

Виробник ліків отримав фору в грудні 2020 року, отримавши перший дозвіл на вакцину COVID-19 в США, і з тих пір випередив конкурентів, які зіткнулися з виробничими труднощами. Минулого тижня Johnson & Johnson оцінила обсяг продажів вакцини проти COVID - 19 за рік у 2,5 мільярда доларів, в той час як Moderna прогнозує 19,2 мільярда доларів.

Pfizer заявила, що з грудня поставила 1 млрд доз вакцини. У цьому році у компаній є план виробництва близько 3 мільярдів доз.

"До пандемії компанія Pfizer виробляла близько 200 мільйонів доз на рік для всього нашого портфеля вакцин", - сказав генеральний директор Альберт Бурла в підготовленому виступі перед телефонною конференцією.

Компанія повідомила, що нарощування виробництва може бути розширено на поточних потужностях. Крім того, додані нові постачальники і контрактні виробники.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України вніс зміни до Національного плану вакцинопрофілактики. Всього планується отримати 47,4 млн вакцин від COVID-19 при мінімальній потребі 47,9 млн доз. У 2021 році планується додаткова закупівля 20 млн доз вакцини Pfizer і 5,3 млн доз китайської вакцини CoronaVac.

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