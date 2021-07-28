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Pfizer повысила прогноз продаж вакцины против COVID-19 на 2021 год до 33,5 млрд долларов

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Украина, Среда 28 июля 2021 16:52
Pfizer повысила прогноз продаж вакцины против COVID-19 на 2021 год до 33,5 млрд долларов Фото: Компания Pfizer поставит в 2021 году 3 млрд доз вакцины от COVID-19 (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Компания Pfizer повысила свой прогноз продаж вакцины от COVID-19, разработанной совместно с немецкой компанией BioNTech, до 33,5 млрд долларов. Прогноз повышен на 29%, поскольку страны запасаются вакцинами на оставшуюся часть 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Повышенный прогноз продаж вакцин основан на подписанных сделках на 2,1 млрд доз, и компания может увеличить его, если подпишет дополнительные контракты.

Производитель лекарств получил фору в декабре 2020 года, получив первое разрешение на вакцину COVID-19 в США, и с тех пор опередил конкурентов, столкнувшихся с производственными трудностями. На прошлой неделе Johnson & Johnson оценила объем продаж вакцины против COVID-19 за год в 2,5 миллиарда долларов, в то время как Moderna прогнозирует 19,2 миллиарда долларов.

Pfizer заявила, что с декабря поставила 1 млрд доз вакцины. В этом году у компаний есть план производства около 3 миллиардов доз.

"До пандемии компания Pfizer производила около 200 миллионов доз в год для всего нашего портфеля вакцин", - сказал генеральный директор Альберт Бурла в подготовленном выступлении перед телефонной конференцией.

Компания сообщила, что наращивание производства может быть расширено на текущих мощностях. Кроме того, добавлены новые поставщики и контрактные производители.

Напомним, Кабинет министров Украины внес изменения в Национальный план вакцинопрофилактики. Всего планируется получить 47,4 млн вакцин от COVID-19 при минимальной потребности 47,9 млн доз. В 2021 году планируется дополнительная закупка 20 млн доз вакцины Pfizer и 5,3 млн доз китайской вакцины CoronaVac.

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