Pfizer подала заявку на реєстрацію COVID-вакцини в Бразилії

Фото: вакцина Pfizer (Getty Images)

Розробник вакцини від коронавірусу Pfizer подав документи на реєстрацію в Бразилії. Як скоро препарат буде зареєстрований невідомо.

Про це повідомляє бразильський регулятор Anvisa.

Документи подані на реєстрацію препарату "Comirnaty". Саме так називається вакцина розробки Pfizer і BioNTech. За регламентом, заявки на реєстрацію розглядаються до 120 днів, але регулятор вже отримав частину документів від розробника, а тому заявка буде розглянута в пріоритетному порядку.

В Бразилії вже ведуть вакцинацію препаратами розробки китайської Sinovac і британо-шведської AstraZeneca. Дозу вакцини отримали вже більше 3 мільйонів бразильців.

Раніше повідомлялося, що Державне управління з контролю за фармацевтичною продукцією Китаю схвалив для повсюдного застосування вакцину від коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech. Нею збираються прищеплювати і українців.

Також ізраїльські вчені заявили, що їх країні знадобилося три тижні вакцинації препаратом Pfizer-BioNTech, щоб уповільнити зростання нових випадків коронавірусу. Така масштабна вакцинація може сприяти стримуванню розповсюдження хвороби, але висновки робити рано.