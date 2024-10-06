Пейджерная операция Моссада: Washington Post узнала, как Израиль проник в Хезболлу

Публикация издания основана на интервью с израильскими, арабскими и американскими сотрудниками служб безопасности, политиками и дипломатами, а также ливанскими официальными лицами и людьми, близкими к Хезболле.

Специальное предложение

Для боевиков Хезболлы было разработано специальное предложение якобы от известной тайваньской компании. Пейджер Apollo AR924 был несколько громоздким, но идеально подходил для использования в боевых условиях. Он был водонепроницаемым и с увеличенной батареей, которая могла работать месяцами без подзарядки. Но главным преимуществом была якобы защита от взлома. Лидеры Хезболлы были настолько впечатлены, что закупили 5000 штук и начали раздавать их бойцам среднего звена и вспомогательному персоналу в феврале.

По данным официальных лиц Израиля, США и стран Ближнего Востока, около 3000 офицеров и членов Хезболлы были убиты или покалечены, когда Моссад 17 сентября дистанционно привел устройства в действие.

Идея пейджерной операции возникла в 2022 году. Части плана начали воплощаться в жизнь более чем за год до атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.

Первая часть плана — заминированные рации — начала внедряться в Ливане Моссадом почти десять лет назад, в 2015 году. Мобильные двухсторонние радиостанции содержали огромные аккумуляторные батареи, скрытую взрывчатку и систему передачи, которая давала Израилю полный доступ к коммуникациям Хезболлы.

По словам источников издания, в течение девяти лет израильтяне подслушивали Хезболлу, оставляя за собой возможность превратить рации в бомбы. Но затем появилась новая возможность - небольшой пейджер, оснащенный мощной взрывчаткой.

Устройства не могли быть произведены в Израиле, США или любом другом союзнике Израиля. Поэтому в 2023 году группа начала получать предложения о массовой закупке пейджеров Apollo под тайваньским брендом хорошо известной торговой марки. По словам источников, тайваньская компания не знала о плане.

Предложение о продаже поступило от доверенного лица по маркетингу, связанного с Apollo. Женщина, личность и гражданство которой чиновники отказались раскрывать, была бывшим торговым представителем на Ближнем Востоке тайваньской фирмы, которая создала свою собственную компанию и приобрела лицензию на продажу линейки пейджеров под брендом Apollo. Где-то в 2023 году она предложила Hezbollah сделку на один из продуктов, которые продавала ее фирма: прочный и надежный AR924.

Как оказалось, фактическое производство устройств было передано на аутсорсинг, и должностное лицо по маркетингу не имело представления об операции и не знало, что пейджеры были физически собраны в Израиле под надзором Моссада.

Компонент бомбы был так тщательно спрятан, что его практически невозможно было обнаружить, даже если разобрать устройство. Израильские чиновники полагают, что Хезболла разобрала некоторые пейджеры и, возможно, даже просвечивала их рентгеном.

Зашифрованное сообщение

Электронный сигнал от разведывательной службы мог вызвать взрыв тысяч устройств одновременно. Но для обеспечения максимального ущерба взрыв вызывался специальной двухэтапной процедурой, необходимой для просмотра защищенных сообщений.

"Чтобы прочитать сообщение, нужно было нажать две кнопки", — сказал один из чиновников. На практике это означало использование обеих рук. По словам чиновника, в результате последующего взрыва пользователи почти наверняка "поранят обе руки" и, таким образом, "будут неспособны сражаться".

По словам американских чиновников, Соединенные Штаты, ближайший союзник Израиля, не были проинформированы о заминированных пейджерах.

17 сентября одновременно зазвонили или завибрировали тысячи пейджеров с логотипом Apollo по всему Ливану и в Сирии. На экране появилось короткое предложение на арабском языке: "Вы получили зашифрованное сообщение".

Оперативники Хезболлы послушно следовали инструкциям по проверке кодированных сообщений, нажимая две кнопки. В домах и магазинах, в машинах и на тротуарах взрывы разрывали руки и отрывали пальцы. Менее чем через минуту тысячи других пейджеров взорвались по дистанционной команде, независимо от того, прикасался ли пользователь к своему устройству.

На следующий день, 18 сентября, таким же образом взорвались сотни раций.