Петр Котин о ЗАЭС: После подрыва Каховской ГЭС ничего нельзя гарантировать

После подрыва Каховской ГЭС опасность чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС увеличилась. На днях глава разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне заминировали пруд-охладитель станции. Если систему охлаждения повредить, могут возникнуть "значительные проблемы", отметил глава ГУР.

После разрушения дамбы Каховской ГЭС и подрыва самой станции в подтопленных районах возникла экологическая катастрофа. Стало понятно, что российские оккупанты готовы на любые действия, которые могут привести не только к широкомасштабным экологическим проблемам, но и к ядерной катастрофе.

Но в "Энергоатоме" говорят, что пруд-охладитель взорвать практически невозможно, и что пока новой непосредственной угрозы для энергоблоков нет. Однако она может возникнуть, если оккупанты предпримут какие-то дополнительные действия.

"После того, что было сделано на Каховской ГЭС, ничего гарантировать нельзя. На самом деле много чего можно сделать, чтобы навредить. И это не только в отношении пруда. На станции очень много ядерного материала", – заявил президент "Энергоатома" Петр Котин в блиц-интервью РБК-Украина.

Уровень воды в пруду начал постепенно снижаться – приблизительно на 1 см за 10 дней, говорит собеседник. По его словам, такие темпы обмеления бассейна еще не опасны. Учитывая, что украинская сторона физически не может контролировать ситуацию на станции и распоряжения Киева на ЗАЭС не выполняются, "Энергоатом" инициировал изменения своей лицензии на эксплуатацию станции.

– Петр Борисович, когда появилась информация о минировании бассейна-охладителя Запорожской АЭС?

– Эта информация появилась достаточно давно. Мы знаем, что они (российские оккупанты – ред.) с самого начала начали минирование периметра станции и береговой части, где она присоединяется к Каховскому водохранилищу. И именно там находится линия бассейна – она полностью присоединяется к водохранилищу. Я не могу сказать, что заминирована именно сама плотина пруда-охладителя. Но то, что там (на станции - ред.) есть минирование, мы подтверждаем.

– Это просто мины на суше?

– Да, на суше и по периметру самого пруда.

– В каких именно местах пока неясно?

– Пока это неясно. Но минирование по всей полосе, которая примыкает к водохранилищу. Фактически по его периметру. Но подорвать так, чтобы вода из бассейна начала уходить, практически невозможно. Даже если верхушка плотины будет подорвана, то нужно рыть каналы, чтобы вода уходила.

– Подорвать так, чтобы вода начала уходить из бассейна практически невозможно или очень сложно? Верно я понимаю?

– Можно, конечно, сделать что угодно, но это очень сложно – практически невозможно.

– Какие могут быть последствия, если все-таки подрыв будет? Буданов сказал, что если бассейн выведут из строя путем подрыва, есть большая вероятность, что будут значительные проблемы?

– Там есть запорная шандора – это такие вертикальные ворота как на шлюзах для перекрытия воды. Они перекрывают поток воды из бассейна в водохранилище. Их можно или открыть, или подорвать. Их можно просто открыть и слить воду. Но если даже подорвать, то в пруду останется "мертвый" уровень воды в 12,8 метров. Вся вода оттуда не выйдет. Она потом может сама сдренировать через землю. Но уходить она будет по одному сантиметру в неделю. Так что для опустошения бассейна теоретически понадобятся годы.

– То есть даже если будут какие-то разрушения, то критических проблем резко не возникнет?

– Не должно возникнуть. Но все зависит от того, какие будут разрушения. Есть много способов навредить станции. И подрыв бассейна – это далеко от того, чтобы причинить вред станции. Можно, конечно, выстроить цепочку действий, но она будет длинной и ненадежной. Есть гораздо более простые способы, как причинить вред и создать высокий уровень опасности.

– Может ли быть какое-то разрушение из-за разницы уровня воды внутри бассейна и снаружи?

– Нужно смотреть как будут распределяться подземные воды. Мы это увидим позже. Но пока могу сказать, что уровень воды в пруду снижается приблизительно на 1 см за 10 дней. Он был 16,67 м, а сейчас 16,64. То есть с момента подрыва Каховской ГЭС ушло 3 см. Теоретически, для того, чтобы ушла вся вода из бассейна, по нашему анализу, нужно 12 лет.

А если говорить о подрыве плотины, вы ее просто не подорвете. Там кубические километры земли. Как это подорвать? Если подорвать шандору или просто ее открыть, все равно вода останется на нижнем уровне в 12,8 метров.

– Как может работать станция при таком уровне воды?

– Этого недостаточно, чтобы работали энергоблоки. Пятый блок надо будет переводить в "холодный" останов. Уровня воды в 12,8 м недостаточно, чтобы работали энергоблоки. В этом случае насосы будут работать в нестабильном режиме. Блок на мощности не может работать на уровне 12,8 м, а в холодном состоянии ничего страшного не будет и воды будет достаточно.

– Некоторые эксперты, правда, непрофильные, уже говорят о серьезной опасности для реакторов.

– После того, что было сделано на Каховской ГЭС, ничего гарантировать нельзя. На самом деле много чего можно сделать, чтобы навредить. И это не только в отношении пруда. На станции очень много ядерного материала.

– Стоит ли отменять лицензию "Энергоатома" на эксплуатацию ЗАЭС? Мы же там практически ничего не контролируем, но несем ответственность за все, что происходит?

– Мы уже подали вчера наши предложения как эксплуатирующая организация в Госинспекцию ядерного регулирования (ГИЯРУ) по изменению условий лицензии. Мы хотим ограничить ее эксплуатацией энергоблоков в холодном состоянии или "блок в ремонте". В горячем состоянии мы не может обеспечивать эксплуатацию пятого энергоблока, в условиях, когда рашисты не выполняют наши распоряжения. ГИЯРУ это рассмотрит и, думаю, внесут изменения в лицензию.

– А как насчет приостановить лицензию полностью?

– А смысла в этом никакого нет. Для чего это делать и что это дает? Приостановить лицензию для того, чтобы просто приостановить лицензию? Лицензия дается эксплуатирующей организации для эксплуатации объекта. Она (организация - ред.) несет ответственность по законодательству Украины за радиационную безопасность объекта. Если лицензия приостановлена, то мы не отвечаем за объект. Кто тогда за него отвечает? Даже в нынешней ситуации должен быть кто-то, кто отвечает за безопасность и кто будет готов ликвидировать последствия, если что-то произойдет.

– Верно ли я понял, что особых угроз безопасности станции именно из-за минирования бассейна нет, если не будет дополнительных действий со стороны оккупантов?

– Если есть вероятность взрыва, то угроза, конечно, есть. Она есть постоянно. Рашисты могут сделать что угодно, что может привести к ядерной катастрофе. Но непосредственно угрозы сейчас, если не будет дополнительных действий с их стороны, нет.