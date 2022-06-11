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Петраков повернув зірок збірної України до заявки на Вірменію

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Лодзь, Субота 11 червня 2022 11:42
Петраков повернув зірок збірної України до заявки на Вірменію Фото: Олександр Петраков (uaf.ua)
Автор: Антон Федорців

З'явилася офіційна заявка збірної України на поєдинок 3-го туру Ліги націй УЄФА проти вірмен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Тренерський штаб "синьо-жовтих" обрав 23 виконавці до переліку заявлених на матч. Олександр Петраков відчепив двох зайвих із обойми національної команди.

Проти Вірменії не зіграють оборонці Олександр Сирота та Едуард Соболь, які застудилися. Натомість травмовані Георгій Бущан і Тарас Степаненко вже покинули табір збірної.

Офіційна заявка національної команди на матч Україна – Вірменія (з ігровими номерами):

Воротарі: 1. Андрій Лунін, 12. Андрій Пятов, 23. Дмитро Різник

Захисники: 2. Валерій Бондар, 3. Тарас Качараба, 4. Денис Попов, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Данило Ігнатенко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Микола Шапаренко, 14. Михайло Мудрик, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 18. Олександр Піхальонок, 20. Олександр Зубков

Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 19. Данило Сікан

Петраков повернув зірок збірної України до заявки на Вірменію

Матч Україна – Вірменія відбудеться в Лодзі 11 червня на стадіоні ЛКС. Початок поєдинку о 16:00 за київським часом. Натомість в іншому матчі квартету B1 Ірландія прийме шотландців.

Нагадаємо, раніше підготували анонс поєдинку України та Вірменії у Лізі націй 2022/23.

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