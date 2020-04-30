"Петро Великий" заявляє про наклеп зі сторони волонтера Друзенка

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У зв’язку з цим компанія вимушена звернутися до суду для захисту ділової репутації

Компанія ритуальних послуг "Петро Великий" заявляє що волонтер Геннадій Друзенко розповсюджує недостовірну інформацію з приводу організації поховання померлих від COVID-19, тому буде вимушена звернутися до суду для захисту своєї честі, гідності та ділової репутації. Про це йде мова у зверненні компанії, передає РБК-Україна.

Нагадаємо, нещодавно Друзенко звинуватив компанію у відмові в похованні громадянина, який помер від COVID-19. У своєму дописі автор стверджує, що саме завдяки його втручанню й особистій допомозі вдалося здійснити дане поховання.

Своєю чергою, в компанії стверджують, що в неділю,26 квітня, о 19 годині до агентства "Петро Великий" дійсно звернувся чоловік із проханням про організацію поховання свого батька, повідомивши про його смерть від COVID-19. Він розповів, що перебуває у скрутному матеріальному становищі, попросив компанію врахувати це і по можливості зробити знижку.

"Розуміючи увесь біль і розпач після втрати батьків, я, Ландар Алла Петрівна, як директор підприємства, надала усне доручення працівникові компанії провести поховання померлого батька Ігоря Бронеславовича за найнижчими розцінками - вартість організації та проведення поховання була обрахована у розмірі 8 тис. грн, що є однією з найнижчих цін для проведення поховання померлих від COVID-19 осіб", - заявила власниця компанії.

За її словами, після проведення кремації замовник подякував працівникам ритуальної компанії за людяність і розуміння.

"В цей час, за авторством Геннадія Друзенка з'являється низка дискредитуючих публікацій на адресу нашої компанії. Автор публікацій зазначає, що нібито компанія є "проросійською" і має зв’язок з "країною агресором", займається "мародерством" на ринку ритуальних послуг міста Києва", - йдеться у звернені компанії.

Компанія "Петро Великий" наголошує, що "інформація, розповсюджена Геннадієм Друзенком, не відповідає дійсності", й маючи особисті стосунки з деякими телеканалами, він прагне їх використати для дискредитації компанії.

"Друзенко запевняє, що журналісти вже готують сюжет для виходу в ефір, який на наше глибоке переконання, буде неправдивою інформацією і дезінформує глядача. Вважаємо, що підготовка до виходу сюжету на телеекрани переслідує лише одну мету: підірвати ділову репутацію нашої компанії та піддати її громадському осуду через неправдиву інформацію, а також здійснити атаку в соціальних мережах на всю нашу роботу під час дії карантинних обмежень в державі", - додала керівник компанії Алла Ландар.

За її словами, після виходу цієї публікації, вона мала розмову з замовником ритуальних послуг, який був здивований тим, що Друзенко поширює в мережі недостовірну інформацію про обставини поховання його батька, і запевнив, що не знає його, особисто не знайомий і ніколи не звертався про допомогу.

"Звертаю вашу увагу, що всі розмови з моменту першого дзвінка Ігоря Бронеславовича до працівника компанії та під час постійного спілкування з замовником та Геннадієм Друзенком, записані на сервери компанії та будуть використані як доказ у судовому порядку для захисту честі та гідності, ділової репутації", - додала Ландар.

В компанії закликають поставитися критично до інформації та суджень, що викладені у публікаціях волонтера та наголошують, що відкриті до діалогу зі ЗМІ, громадськими та волонтерськими організаціями.

"Наші працівники й надалі піклуватимуться про безпеку своїх замовників ритуальних послуг з метою недопущення можливого зараження Covid-19 під час організації поховання померлих осіб, та мають усі необхідні спеціальні засоби захисту, дезінфекції та знезараження, і керується виключно чинним законодавством із дотриманням усіх вимог та обмежень, які встановлені на час дії карантину", - резюмували в компанії.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 29 квітня, зафіксували 11 нових летальних випадків від коронавірусу COVID-19.